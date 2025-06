Il montepremi vinto al Roland Garros 2025 non appaga Jannik Sinner, cifra top ma non da primato prize money sì

Dunque, Jannik migliora anno su anno conquistando la finalissima di Parigi e dunque anche in termini di premio ciò si evince chiaramente dai numeri che, in questa edizione, hanno aumentato in maniera sensibile ogni singolo premio. Il Roland Garros 2025 distribuirà complessivamente 56,352 milioni di euro, con un aumento del 5,21% rispetto all’anno scorso ma non ancora al livello degli altri tornei del Grande Slam . Aumentati i premi per tutti i turni, uguali per il tabellone maschile e femminile, tanto in singolare quanto in doppio però con alcune specifiche che vanno rimarcate.

Le statistiche che l’ATP mette a disposizione non consentono interpretazioni ulteriori, negli innumerevoli scontri che si sono registrati tra i migliori della loro generazione senza alcun timore di smentita. Su 12 scontri, Carlos se ne è aggiudicato 8 contro i 4 di Jannik il quale ha subito dallo spagnolo negli ultimi 5 incontri ovvero dal 2024 ad oggi con una nota a margine relativa alla terra rossa di Parigi dove anche lo scorso anno, in semi, aveva centrato il suo obiettivo personale contro Sinner in 5 set.

Se il numero 1 del ranking dopo essere rimasto fermo per tre mesi torna e centra una finale a Roma e poi questo risultato a Parigi, che cosa avrebbe vinto qualora non avesse conosciuto la squalifica e avesse giocato senza interruzione?

Essere Jannik Sinner oggi, pur con un montepremi notevole da aggiungere al suo personale prize money, vuol dire ammettere la necessità di una riflessione anche davanti alle telecamere, ai media. Avrebbe potuto chiudere, ma così non è stato perché il tennis è questo. Si può essere il migliore eppure rimanere appannato, accusare su un punto e non riuscire a trovare il colpo perfetto posto che si dovrebbe porre un’ulteriore quesito su questa finale del Roland Garros tra Sinner e Carlos Alcaraz , decisa dal super tie-break.

Aumento premi e quanto guadagnato al Roland Garros 2025

Ai campioni in singolare, quindi a Carlos Alcaraz, andranno 2,55 milioni di euro, alle coppie vincitrici del doppio 590 mila euro. Ecco in dettaglio la suddivisione completa del montepremi del singolare maschile:

Primo turno: 78.000 euro

Secondo turno: 117.000 euro

Terzo turno: 168.000 euro

Ottavi di finale: 265.000 euro

Quarti di finale: 440.000 euro

Semifinali: 690.000 euro

Finalista: 1,275 milioni di euro

Campione/Campionessa: 2,55 milioni di euro

Ad onor del vero, Sinner da questa finalissima ha ricavato per la sola edizione 2025 la cifra importante di 1,275 milioni di euro in qualità di finalista non vincitore contro i 690.000 euro da semifinalista (traguardo ottenuto la scorsa stagione). Un miglioramento anche in termini di montepremi del torneo.

La vittoria e il guadagno agli Australian Open 2025

A inizio 2025, Sinner con la vittoria degli Australian Open per il secondo anno consecutivo ha mantenuto praticamente invariata il suo posto in classifica, grazie ai punti che sono stati sovrascritti. Infine, la sua performance straordinaria in Australia gli ha consentito di incassare la bellezza di A$3,500,000 in dollari australiani che equivale a un premio di 2.104.440 in euro.

Sinner con il trofeo

Per avere un’idea di quanto abbia guadagnato, in meno, Sinner anno su anno osserviamo tornei e introiti dell’anno passato. Con la squalifica inflitta al campione altoatesino, il numero effettivo di tornei è inferiore a quelli giocati l’anno passato considerato che, poi, all’epoca la sua posizione nella classifica mondiale ATP non era quella attuale e Jannik partiva dal n° 4. La scalata è nota, fino al 1° posto nel ranking.

La situazione del 2024

Nel 2024, Sinner (da gennaio a maggio) aveva partecipato ai seguenti tornei con i rispettivi introiti:

AO (A$3,150,000),

Rotterdam (€399,215),

Indian Wells (€ 1,015 milioni circa),

Miami ($1,100,000),

Monte-Carlo (€274,425),

Madrid (€161,995).

I guadagni derivanti da ogni voce e che sono riportati di fianco ad ogni singolo evento (le qualificazioni sono differenti, ovviamente) ci forniscono un quadro interessante. Il totale, infatti, ci fa comprendere quanto sia mancato oggi in questi tre mesi di stop forzato.

Sinner dopo la sconfitta in finale al Roland Garros

Il Prize Money di questa stagione

Come si evince dalla pagina di Jannik, il Prize Money che è stato fino ad ora totalizzato dal numero 1 del ranking ATP ammonta a una cifra incredibile se consideriamo la giovane età e gli anni da pro di Sinner. Stando ai dati ATP, il campione altoatesino ha totalizzato nell’anno 4,279,480 dollari ovvero 3.745.600,79 euro derivanti principalmente dalla vittoria degli Australian Open pari a 3,5 milioni di dollari australiani pari a circa 2,1 milioni di euro. E ci riferiamo ai soli introiti derivanti dalla partecipazione a tornei in singolare, determinato dalla volontà di Jannik di concentrarsi sul suo percorso personale e non in doppio.

Agli Internazionali di Roma, che hanno segnato il ritorno successivo ai 3 mesi di stop, Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo agli Australian Open, battendo Alexander Zverev in finale e annesso montepremi di circa 2,1 milioni di euro a cui sommare la somma prevista dall’assegno per la finale, di circa premio di 523.870 euro in qualità di finalista e anche in quella circostanza sconfitto da Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6 (5), 6-1.

Carriera e Prize Money da top ma non è record

Per aggiungere dettagli a quello che abbiamo già analizzato e che rende la quantità di denaro vinta dal numero 1 della classifica mondiale, Sinner ha guadagnato nella sua totalità e nell’arco degli anni di carriera una cifra davvero impressionante (per età e stagioni disputate da professionista in singolare e doppio).

Il Prize Money in carriera, che costituisce un dato da aggiornare in base ai risultati e ai successi del giocatore, corrisponde a 41,518,168 dollari che costituiscono un capitale di ben 36.336.285,45 euro. Secondo Forbes, rammentiamo, nel 2024 Jannik risultava il 5° tennisti con più guadagni grazie a 26,6 milioni dietro a:

Alcaraz Djokovic Gauff Swiatek Sinner

Un dato che chiede conferma e che mette in evidenza un ulteriore spunto per quel che riguarda il tennis che, nonostante i dubbi sulla programmazione, il tennis femminile non può e non deve essere considerato altra cosa almeno a livello di guadagni.