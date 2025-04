Pagelle Inter-Cagliari 3-1: ispiratissimo Arnautovic, Lautaro si conferma bestia nera dei sardi, Bisseck la chiude

Piccoli, il più propositivo tra i sardi, accorcia le distanze. Bisseck, sugli sviluppi di un corner, mette un'ipoteca sulla vittoria. Problema muscolarer per Zalewski

Dopo il mezzo passo falso contro il Parma (2-2) e l’impresa europea contro il Bayern, l’Inter difende il primato in classifica battendo il Cagliari di Nicola a San Siro. Apre le danze Thuram, raddoppia Lautaro. Nella ripresa, Piccoli riaccende le speranze sarde, ma il colpo di testa di Bisseck chiude i giochi e mette in cassaforte i tre punti. Con questo successo, i nerazzurri si portano momentaneamente a +6 sul Napoli, atteso lunedì sera contro l’Empoli. All’orizzonte, però, per la squadra di Inzaghi c’è il ritorno dei quarti di Champions: mercoledì a San Siro arriva il Bayern, si riparte dal 2-1 nerazzurro dell’andata.

Il racconto del match

Entrambe le squadre scendono in campo con maglie speciali: l’Inter indossa quella dedicata a Valentino Rossi, mentre il Cagliari presenta la ‘Heritage’, per celebrare il legame tra Sardegna e Cina. Subito dominante la squadra di Inzaghi, che con pazienza nel palleggio mette subito in discesa la partita, trascinata da un super Arnautovic e capitan Lautaro. L’austriaco sblocca il risultato su assist di Carlos Augusto, mentre l’argentino raddoppia grazie a un perfetto passaggio del numero 8 nerazzurro.

Prima del gol del capitano, però, si materializza la legge del “gol mangiato, gol subito”: Piccoli spreca una clamorosa occasione a tu per tu con Sommer, che risponde con un intervento decisivo. Oltre a questa occasione, l’iniziativa del Cagliari è praticamente inesistente, di fronte alla formazione di Inzaghi, super determinata e aggressiva.

L’ingresso in campo dell’Inter nella ripresa è in netta controtendenza rispetto al primo tempo. Il Cagliari rientra con un altro spirito e accorcia immediatamente le distanze grazie al colpo di testa di Piccoli. Ma il blackout nerazzurro dura poco: la squadra di Inzaghi riprende subito in mano la gara, prima con una conclusione velenosa di Dimarco, poi con il gol di Bisseck su perfetto calcio d’angolo dello stesso numero 32.

Nel corso della gara, Inzaghi gestisce al meglio il turnover in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern, in programma mercoledì 16 aprile. Da monitorare invece le condizioni di Zalewski, costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare. Il cronometro scorre senza particolari scossoni e al triplice fischio l’Inter può esultare: tre punti pesanti in chiave Scudetto, in attesa della risposta del Napoli, atteso lunedì sul campo dell’Empoli.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6.5. Inizialmente incerto sull’occasione ravvicinata di Piccoli, ma rimedia con un intervento provvidenziale. Sicuro nel resto della gara.

Inizialmente incerto sull’occasione ravvicinata di Piccoli, ma rimedia con un intervento provvidenziale. Sicuro nel resto della gara. Bisseck 7. Qualche sbavatura dietro, ma si fa perdonare alla grande con la perfetta scelta di tempo sul corner di Dimarco: il suo colpo di testa vale il 3-1.

Qualche sbavatura dietro, ma si fa perdonare alla grande con la perfetta scelta di tempo sul corner di Dimarco: il suo colpo di testa vale il 3-1. De Vrij 6. Piccoli lo brucia nettamente in allungo nel primo tempo, ma è l’unica sbavatura del difensore nerazzurro. Nella ripresa, salva sulla linea sulla conclusione di Piccoli.

Piccoli lo brucia nettamente in allungo nel primo tempo, ma è l’unica sbavatura del difensore nerazzurro. Nella ripresa, salva sulla linea sulla conclusione di Piccoli. Carlos Augusto 6. Conferma l’ottimo momento anche in campionato dopo la prestazione contro il Bayern. Assist di petto per Arnautovic, ma si perde Piccoli sul gol del 2-1.

Conferma l’ottimo momento anche in campionato dopo la prestazione contro il Bayern. Assist di petto per Arnautovic, ma si perde Piccoli sul gol del 2-1. Zalewski 6. All’esordio da titolare, si muove con ordine e dà il suo contributo alla manovra. Esce per un problema muscolare ( 21′ st Bastoni 6. Gestisce con esperienza)

All’esordio da titolare, si muove con ordine e dà il suo contributo alla manovra. Esce per un problema muscolare ( Gestisce con esperienza) Frattesi 6. Meno nel vivo della manovra. Prova a farsi vedere, ma non lascia il segno.

Meno nel vivo della manovra. Prova a farsi vedere, ma non lascia il segno. Calhanoglu 6. Gestisce con tranquillità in entrambe le fasi. (38′ st Asllani ng)

Gestisce con tranquillità in entrambe le fasi. Barella 6. Contro il Cagliari è sempre una partita speciale. Grande presenza, corsa e visione: una prestazione da leader.

Contro il Cagliari è sempre una partita speciale. Grande presenza, corsa e visione: una prestazione da leader. Dimarco 6. Rientra dal primo minuto e si fa subito notare con il corner perfetto per il gol di Bisseck. Inzaghi lo richiama presto per preservarlo in vista del Bayern.( 14′ st Darmian 6. Entra e garantisce la solita affidabilità)

Rientra dal primo minuto e si fa subito notare con il corner perfetto per il gol di Bisseck. Inzaghi lo richiama presto per preservarlo in vista del Bayern.( Entra e garantisce la solita affidabilità) Lautaro 7. Avvio con un errore sotto porta, ma si riscatta con lo scavetto del raddoppio. Il Cagliari è la sua vittima preferita: 11 reti in 11 sfide. Sfiora anche il bis con una rovesciata. ( 21′ st Thuram 6. Partecipa alla gestione finale senza particolari squilli)

Avvio con un errore sotto porta, ma si riscatta con lo scavetto del raddoppio. Il Cagliari è la sua vittima preferita: 11 reti in 11 sfide. Sfiora anche il bis con una rovesciata. ( Partecipa alla gestione finale senza particolari squilli) Arnautovic 7.5: Grintoso fin da subito, apre le marcature con un sinistro potente e regala un assist perfetto a Lautaro. Cinque gol nelle ultime otto. Determinante. (14′ st Correa 6. Fa rifiatare Arnautovic. Prestazione solida)

I top e flop del Cagliari

Augello 6.5. Serve un assist al bacio per il gol di Piccoli.

Serve un assist al bacio per il gol di Piccoli. Piccoli 6.5. Brucia De Vrij in velocità e spreca una grande chance davanti a Sommer, ma si riscatta con il colpo di testa per il momentaneo 2-1. De Vrij gli nega la doppietta. (37′ st Pavoletti ng)

Brucia De Vrij in velocità e spreca una grande chance davanti a Sommer, ma si riscatta con il colpo di testa per il momentaneo 2-1. De Vrij gli nega la doppietta. Zortea 5.5. Ci prova, ma con sufficienza.

Ci prova, ma con sufficienza. Mina 5.5. Ancora una difesa troppo disordinata. Si fa sorprendere da Bisseck sul 3-1.

Ancora una difesa troppo disordinata. Si fa sorprendere da Bisseck sul 3-1. Palomino 5. In difficoltà per tutta la partita, come l’intero reparto difensivo.

