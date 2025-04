Inter, Di Canio mattatore in tv: prima bacchetta Inzaghi, poi l’equivoco hot su Müller

L’opinionista di Sky Sport ha punto il tecnico nerazzurro sulle sostituzioni operate a Parma, poi il siparietto con Boban sul veterano del Bayern

Paolo Di Canio ha rubato la scena agli altri commentatori di Sky Sport nel post partita di Bayern–Inter: pur elogiando Simone Inzaghi, l’ex attaccante ha bacchettato il tecnico nerazzurro per la gestione dei cambi nel pareggio di Parma, poi s’è reso protagonista di un equivoco “hot” nel commentare la voglia di gol del veterano dei bavaresi Thomas Müller.

Inter, Di Canio e l’analisi delle mosse di Inzaghi

Valanga di elogi per Simone Inzaghi nel salottino di Sky Sport, dopo il successo sul Bayern Monaco gli opinionisti della tv satellitare hanno tutti evidenziato l’ottima prestazione dell’Inter contro i bavaresi nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Entusiasta per la prova dei nerazzurri anche Paolo Di Canio, che però ha anche riservato una bacchettata all’allenatore interista, ricordando le sue scelte nel pareggio subito in rimonta a Parma.

Inter, Di Canio bacchetta Inzaghi sui cambi a Parma

Per Di Canio, infatti, la vittoria sul Bayern è frutto anche di una variazione che Inzaghi ha applicato al suo “metodo” – così lo definisce il commentatore di Sky Sport – di gestione delle sostituzioni. Di Canio elogia l’elasticità del tecnico nerazzurro a Monaco, ma ricorda anche che al Tardini Inzaghi non ha avuto la stessa intuizione. “Oggi Inzaghi non ha usato il suo metodo – spiega Di Canio – perché fa il primo cambio al 74’ e solo perché Mkhitaryan era ammonito, poi mette Bisseck a 79’. A Parma, invece, aveva tolto Lautaro e Calhanoglu al 64’: ha poi detto che erano infortunati, ma non lo erano, lo si è visto oggi che non lo erano. Quello è il suo metodo, al 60’-65’ li toglie. Ma in alcune partite non c’è metodo, devi portarla a casa e se quelli forti devono fare 10 minuti in più, li fanno”.

Inter, Di Canio e l’errore di Inzaghi in campionato

Di Canio articola poi meglio la sua critica. “Per me a Parma ha sbagliato – aggiunge l’opinionista di Sky Sport -: li tenevi 10 minuti in più anche perché con quella vittoria potevi dare 6 punti al Napoli e mettere più pressione agli avversari in vista della gara di Bologna e della lotta per il campionato. Non lo dico per criticare, ma per sottolineare che oggi non li ha tolti”.

Di Canio e il siparietto hot con Boban su Müller

Ma Di Canio non si fa notare soltanto per l’analisi delle mosse di Inzaghi. Più tardi, commentando la voglia di gol del veterano baverese Thomas Müller, l’opinionista si rende protagonista di un siparietto a tinte hot insieme a Zvonimir Boban. “Nessun giocatore del Bayern ha il fuoco dentro che ha Müller – le parole di Di Canio -. Hai visto appena entrato? Subito a chiamare palla. ‘Dammela, dammela’. Questo pure a 50 anni nel giardino di casa sarà lì a dire alla moglie ‘dammela dammela”.

Boban non si lascia scappare l’occasione della facile battuta: “Eh ogni tanto ci sta di chiederla alla moglie…”, il commento del croato. “Ma no! Non intendevo quello”, la difesa di Di Canio, resosi conto troppo tardi dell’equivoco creato, mentre lo studio scoppia a ridere.