Inter, Inzaghi: dai cambi sbagliati a re del turnover: come giocherà con Bayern e Bologna

Addio cambi, il tecnico dei nerazzurri si affiderà ai titolarissimi nelle due gare decisive contro Bayern in Champions e Bologna in campionato

Dalle critiche ai complimenti. O meglio, dai cambi sbagliati nella gara contro il Parma e ai rilievi precedenti sulla gestione della rosa a mago del turnover contro il Bayern in Champions e contro il Cagliari in campionato. Inzaghi ha smentito critiche e appunti che spesso in questi anni lo hanno etichettato in maniera sbagliata: ha dimostrato di saper fare le rotazioni senza spremere sempre gli stessi e riuscendo contestualmente a vincere sempre. Fuori uno, dentro l’altro, qualche big a riposo, qualche riserva in campo e poi ancora cambi azzeccati.

Il turnover indovinato da Inzaghi

Dopo le variazioni di formazione in Coppa Italia contro il Milan e la scelta di tirare fuori al 60′ ben 4 titolari nella sfida al Tardini, Inzaghi ha dato dimostrazione perfetta del turnover contro la squadra di Kompany e il Cagliari. Contro i sardi ha schierato Bisseck e Carlos Augusto nella difesa a tre, con De Vrij centrale per mantenere la compattezza del reparto. Ma non solo: l’intuizione di schierare Arnautovic prima punta al posto di Thuram, poi entrato al 63′ a gara già vinta. Anche la gestione di Lautaro è stata perfetta: ora il Toro è tornato al top e si vede.

Gli otto inamovibili tra Champions e campionato

Adesso però si riparte in maniera differente. Per le due gare decisive di mercoledì in Champions nel ritorno col Bayern a San Siro e di Pasqua a Bologna in quella che, sulla carta, potrebbe essere la partita più difficile in campionatoda qui alla fine il tecnico si affiderà ai titolarissimi. Dalla porta all’attacco, Inzaghi ha in mente un blocco di otto giocatori che saranno protagonisti in entrambe le sfide.

Sommer è intoccabile tra i pali, Darmian è pronto dopo il turno di riposo, e in avanti c’è Thuram, che ha ricevuto un richiamo sabato scorso ma resta un punto fermo. A centrocampo, il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan continuerà a macinare minuti, viste anche l’assenza prolungata di Zielinski.

Lautaro, l’arma in più

Uno dei protagonisti assoluti del momento è Lautaro Martinez. L’argentino è tornato più in forma che mai dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Uno stop gestito alla perfezione dallo staff medico e tecnico, che ha permesso al “Toro” di rientrare senza forzature e con energie rinnovate. Già decisivo contro il Monaco e il Cagliari, Lautaro è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle anche in Champions.

