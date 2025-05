Inter-Barcellona: i nerazzurri ritrovano la spinta degli ultrà, i blaugrana evocano sui social lo spirito di Messi

Stasera la Curva Nord interromperà lo sciopero del tifo per sostenere la squadra di Inzaghi dal 1’. Intanto il club catalano gioca col nome di Yamal e quello dell’argentino

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter avrà il supporto di tutto il Meazza sin dal 1’ per la gara di stasera col Barcellona: gli ultrà della Curva Nord hanno infatti sospeso lo sciopero del tifo che durava da mesi. Intanto il club catalano evoca sui social lo “spirito” di Leo Messi, giocando col suo nome e con quello di Lamine Yamal.

Inter-Barcellona, spettacolo al Meazza: c’è anche la Bonmatì

Sale la febbre per Inter–Barcellona, la città di Milano si popola di tifosi catalani accorsi nel capoluogo lombardo per il big match di stasera, che vale l’accesso alla finale di Champions League. Tra i supporter famosi dei catalani anche Aitana Bonmatì, calciatrice del Barça femminile e vincitrice degli ultimi due Palloni d’Oro: la Bonmatì ha pubblicato un post da Piazza Duomo con la didascalia “Milano siamo qui”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inter-Barcellona: la Curva Nord sospende lo sciopero del tifo

Al Meazza, poi, si annuncia un grande spettacolo, non solo in campo. Data l’importanza della gara, gli ultrà della Curva Nord hanno infatti deciso di sospendere lo sciopero del tifo contro il caro-biglietti e i sequestri di materiale dovuti all’inchiesta “Doppia Curva” portata avanti dalla Procura di Milano: da mesi le gare dell’Inter andavano in silenzio per i primi 20 minuti.

“Non dimentichiamo la protesta”, si legge nella nota diffusa dagli ultrà nerazzurri. “Ma dopo esserci riuniti – aggiungono poi – abbiamo deciso di cantare dall’inizio. Quindi venite con la testa giusta, dobbiamo fare il manicomio”.

Inter-Barcellona, i blaugrana evocano lo spirito di Messi sui social

Non è da manicomio, ma quantomeno insolito, invece, il post pubblicato sul profilo ufficiale X del Barcellona, volto quasi a evocare Leo Messi per la partita di stasera. Il club blaugrana ha postato una foto di Lamine Yamal in primo piano con le sillabe Li An Me su tre righe, una sotto l’altra: leggendo in verticale prima le maiuscole e poi le minuscole viene fuori “Lamine”, il nome di Yamal, ma le tre lettere in maiuscolo sono anche le iniziali del nome intero della Pulce, Lionel Andres Messi.

Un modo originale per sperare che lo spirito del grande ex si impossessi stasera del 17enne: giudicando la gara di andata, però, non sembra che il giovane spagnolo prodotto della Masia ne abbia bisogno…