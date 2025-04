Federica Masolin diventerà mamma, l'annuncio inatteso della giornalista e volto Sky a "Stasera c'è Cattelan" e su Rai2

La conduttrice ex inviata di F1 di Sky Sport e oggi impegnata con la Champions ha deciso di confermare e dare il lieto annuncio durante l'intervista di Cattelan, che si è prestato a una sorta di gender reveal

Non ha scelto di annunciare la gravidanza in uno dei suoi programmi, pur essendo una delle conduttrici e giornaliste di punta di Sky Sport, come altre colleghe in passato ma ha preferito inserire una dichiarazione alquanto inusuale – per quel che la riguarda – nell’ambito dell’intervista concessa ad Alessandro Cattelan nel programma che porta il suo nome in onda in seconda serata su Rai2.

Federica Masolin, volto Sky da più di un decennio della F1 e del calcio, è incinta per la prima volta e presto diventerà mamma, precisamente ad agosto.

Federica Masolin incinta, l’annuncio su Rai2

Protagonista assoluta ai box, nella redazione di Sky Sport Federica Masolin ha acquisito ruoli di crescente rilevanza fino a diventare uno dei volti su cui Sky ha deciso di puntare nella stagione in corso, affidandole la guida dei programmi di approfondimento post Champions dopo anni da inviata impegnata sulla sola F1 (celebre l’episodio di sessismo che l’ha vista coinvolta indirettamente) e nella conduzione.

Estremamente riservata, non aveva mai espresso in forma pubblica – figuriamoci nel mezzo di Stasera c’è Cattelan – alcun particolare sulla sua relazione, dettagli sui suoi progetti privati e invece stavolta ha optato per la dichiarazione pubblica nell’evidenza che la sua fisicità avrebbe presto svelato il suo stato e non vi sarebbe stato alcuna ragione per omettere o negare ciò che sarebbe stato solare.

Cattelan e Masolin

Masolin e la trovata con Cattelan

Masolin, classe 1985, ha annunciato pubblicamente di essere incinta per la prima volta durante l’intervista di Cattelan (nella stessa serata di Mattia Furlani) il quale con l’escamotage giusto ha consentito a Federica di confermare i sospetti.

“Tu bevi?”, le ha chiesto il conduttore.

“Sempre, le bollicine mi piacciono”, ha spiegato lei.

“Anche adesso?”.

“Adesso no perché non posso, ad agosto divento mamma”, ha risposto confermando così di essere in dolce attesa e prestandosi a una sorta di improvvisata festicciola per rivelare, poi, quel che ha ribadito ovvero la prossima nascita di una bambina.

La nascita della prima figlia della giornalista sarebbe prevista, come ha specificato in una delle risposte ad agosto a quanto detto dalla stessa Masolin con l’aggiunta, partecipe e divertita, in studio anche di una sorta di gender reveal che ha suggerito il sesso della sua primogenita.

Compagno estraneo allo showbiz

Attenta alla propria privacy, Federica Masolin non ha mai offerto spunti e approfondimenti relativi alla sua sfera personale nel corso delle interviste nonostante la sua notorietà, scaturita dal ruolo che le è stato affidato nell’ambito dell’organizzazione interna di Sky Sport.

Da un decennio inviata specializzata nei motori, F1 nel dettaglio, ha maturato un’esperienza profonda e una conoscenza attenta alle dinamiche delle scuderie al centro del Mondiale, stagione dopo stagione.

Ma ha sempre protetto le sue relazioni, anche quest’ultima. Del suo compagno, estraneo al contesto giornalistico e televisivo, non ha svelato alcunché preferendo glissare su ruolo, identità e particolari che potessero renderlo riconoscibile al grande pubblico.

Estraneo allo showbiz anzi, il compagno di Federica Masolin ricopre un ruolo di vertice nel proprio ambito professionale ma in un ambito lontano da quello della conduttrice, la quale che ha mantenuto massimo riserbo sull’identità del padre di sua figlia, la quale dovrebbe chiamarsi Nina.