F1, Vicky Piria rompe il silenzio sul confronto con Federica Masolin e Davide Valsecchi: "Che carica Hamilton"

Il volto e la voce della F1 nella squadra di Sky, Vicky Piria vuota il sacco sul confronto con Federica Masolin e Davide Valsecchi e i pregiudizi maschilisti ancora presenti nel paddock e non solo

E’ passato un anno. Una stagione alle spalle, vissuta in prima linea davanti alle telecamere con un microfono in mano. E una appassionante come non mai è alle porte, di fatti già cominciata con il debutto di Hamilton sulla Ferrari. Vicky Piria è già pronta a partire per un nuovo Mondiale da volto e voce tecnica di SkySport F1. Investitura arrivata 12 mesi fa, la sua al pari di Davide Camicioli che fa ancora discutere avendo preso il posto di due colonne della Formula 1 in tv come lo erano diventate Federica Masolin e Davide Valsecchi.

Un anno fa terremoto a SkySport F1: via Masolin e Valsecchi, dentro Piria e Camicioli

L’esordio di Lewis Hamilton sulla Ferrari ha di fatti dato il là alla nuova stagione di F1. In un veloce collegamento da Fiorano c’era anche l’equipe di SkySport F1. Oltre all’inviata storica Mara Sangiorgio c’erano anche Davide Camicioli e Vicky Piria. Come detto lo scorso anno, di questi tempi l’emittente satellitare cambiava gli schieramenti su alcuni fronti sportivi, in particolare la F1. Via Davide Valsecchi e promozione di Federica Masolin assorbita in toto dal calcio e dalla Champions League.

A prenderne il posto appunto il duo Davide Camicioli e Vicky Piria che si sono aggiunti allo squadrone storico, il telecronista Carlo Vanzini, gli opinionisti tra cui il giornalista Roberto Chinchero e gli ex piloti Marc Gené, in quota Ferrari, Ivan Capelli e Matteo Bobbi oltre all’inviata dai box Mara Sangiorgio.

Vicky Piria sul confronto con Federica Masolin e sul maschilismo in F1

In attesa di sviluppi sull’idea pazza della Rai di tornare a far vedere la Formula 1 in chiaro sulla scia dell’effetto Hamilton-Ferrari, a un anno di distanza il cambiamento in seno a SkySport F1 non è stato ancora ben accettato dagli appassionati. Spesso oggetto di critiche sul web ad ogni week end proprio i due nuovi inserimenti dello scorso anno, Davide Camicioli e Vicky Piria. Il pubblico che segue la F1 in tv da casa era molto affezionato per diversi motivi sia a Valsecchi che a Masolin.

A proposito delle critiche e del confronto col passato, in una recente intervista sul sito motors-addict.com, Vicky Piria ha detto: “Non faccio paragoni, la squadra è cambiata: prima c’erano Federica Masolin e Davide Valsecchi, ora siamo più amalgamati. Io stessa sono stata una grande fan di Federica e Davide, la prima a essere triste di non vederli più, ma sono contenta. Non è stato facile arrivare dopo di loro, eravamo come un team di rookie, che deve capire tutto e migliora piano piano. Siamo stati un po’ come la Haas”.

Sui pregiudizi della donna che parla di F1 in un mondo ancora a prevalenza maschile, Piria sottolinea: “Si, che c’è ancora un po’ di pregiudizio. Ma chi è davvero appassionato di motorsport e conosce la mia storia sa che ho l’esperienza per poter fornire la mia opinione. Certo, non è la stessa di Ivan Capelli che ha corso in F1, ma posso fare il mio. E cerco di farlo con freschezza e in modo coinvolgente”.

Anche se proprio gli ultimi sviluppi legati ad Angela Cullen, Hannah Schmitz e Laura Miller dimostrano che qualcosa sta cambiando anche in Formula 1.

“Hamilton valore aggiunto, che entusiasmo Ferrari”

Proprio nella sua prima uscita stagionale, da Fiorano, per commentare i primi storici giri di Hamilton con la Ferrari, Vicky Piria si è sbilanciata sull’approdo del 7 volte campione del mondo a Maranello: “Da quando Hamilton è arrivato qui, la passione si è impennata, è sicuramente un valore aggiunto che porta esperienza soprattutto nella gestione della gara, chissà se sarà lui a riportare il Mondiale alla Ferrari”.

F1, Chi è Vicky Piria: volto e voce di Sky Sport F1

Vittoria Piria, detta Vicky è nata a Milano l’11 novembre 1993. Cresciuta in Umbria, a Perugia, da madre inglese e padre italiano. Volto noto dell’automobilismo italiano – giovane pilota che vanta già alle sue spalle una carriera significativa, dai kart alle monoposto, dalle GT all’esperienza da unica italiana al mondo selezionata per le WSeries – e anche della tv avendo lavorato a Mediaset in questi anni sia per la Formula E che conducendo il programma di motori Drive Up.