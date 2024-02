Federica Masolin lascia la F1 su Sky, sul web scatta la rivoluzione

La giornalista dovrebbe occuparsi solo di Champions, cambia la squadra per i Gp ma gli appassionati di motori protestano e già la rimpiangono

20-02-2024 10:01

Quando in estate era stata annunciata la sua presenza fissa nella squadra Sky di Champions tantissimi appassionati di Formula 1 avevano iniziato a sentire puzza di bruciato: vuoi vedere che Federica Masolin non sarà più il volto dell’emittente di Murdoch nei Gp? Tra tweet di protesta e timide smentite si è arrivati ad oggi quando, a quanto appreso da F1inGenerale, quei sospetti sembrano diventati realtà a meno di un mese dall’inizio del circus a 4 ruote.

La nuova squadra di Sky per la F1

Nella squadra di Sky per la F1 vi saranno dei cambiamenti, manca solo l’ufficialità ma non ci sarebbero più nè la Masolin nè Valsecchi. La Masolin già dallo scorso anno si occupa della conduzione delle serate di Champions League e pare che nel 2024 si dedicherà esclusivamente al mondo del pallone. Dovrebbe rimanere intatta, invece, la squadra al commento. Accanto a Carlo Vanzini, storica voce della F1 per Sky, confermati il giornalista Roberto Chinchero ed il pilota Marc Gené. Il compito di raccogliere pareri di piloti e addetti ai lavori resta di Mara Sangiorgio. Quanto al commento tecnico, confermato anche Matteo Bobbi.

Camicioli in pole per sostituire la Masolin sulla Formula 1 su Sky

La conduttrice verrà sostituita – pare – da Davide Camicioli, già volto di Race Anatomy. Per quanto riguarda Valsecchi, in caso di addio, il “commento del pilota” dovrebbe essere affidato ad Ivan Capelli. L’ex pilota di F1 è entrato a far parte della squadra di Sky lo scorso anno.

La carriera di Federica Masolin a Sky

La carriera della Masolin in Sky inizia come inviata delle gare di volley, successivamente si occupa di calcio come inviata delle partite di Serie A e di Serie B. Negli anni, intraprende anche l’incarico di conduttrice presentando trasmissioni dedicate alla Copa Amèrica del 2011 ed “Euro Calcio Show”. Nel 2012 lavora come inviata ai Giochi Olimpici di Londra. Quindi entra nel mondo della Formula 1, lavorando anche come inviata dai circuiti durante il Campionato del Mondo

Federica Masolin entusiasta di commentare la Champions su Sky

Solo pochi giorni fa era uscita un’intervista sul Messaggero Veneto in cui la Masolin raccontava la gioia di tornare a commentare la Champions agli ottavi: «Personalmente non vedevo l’ora. Nella prima fase avevamo preso un bel ritmo. Sono contenta dell’esperienza umana e professionale che sto vivendo all’interno di un gruppo di lavoro collaudato e che mi ha accolto non facendomi sentire l’ultima arrivata. In generale affronto tutto con leggerezza, non mi piace avere macigni sul cuore, al tempo stesso avverto la responsabilità che la mia azienda mi ha affidato. Differenze tra il preparare una trasmissione sulla Champions e una sulla Formula 1? No. L’unica differenza sono le trasferte, i viaggi, per il resto è lo stesso. L’importante è appassionarsi a quello che si fa».

Appassionati di F1 in lutto per l’addio della Masolin

Sul web parte la protesta: “Federica Masolin che lascia la F1 sarebbe puro tafazzismo da parte di Sky” oppure: “Senza di lei sulle piste, non sarà più la stessa F1” e poi: “Peccato. Masolin molto meglio di Camicioli (inascoltabile), io avrei cercato qualcuno più vicino alla f1 di oggi. Vedremo ma, per me, non è una bella notizia”

C’è chi scrive: “La domanda e’ PERCHE….?” e anche: “Masolin è una perdita grossa e io non apprezzo per niente Davide Camicioli (troppo finto e impostato)” e infine: “Io sono molto in lutto per la Masolin”