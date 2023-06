F1, infuria la polemica sui commentatori Sky: solo elogi per Federica Masolin.

Nel post GP di Barcellona Matteo Bobbi e Davide Valsecchi escono dal seminato commentando 'bellezze' non motoristiche con un linguaggio poco appropriato.

06-06-2023 15:19

Il GP di Barcellona, che ha rimesso al centro del ‘Circus’ l’Europa e i suoi circuiti di gran tradizione dopo la defezione di Imola e il ‘vernissage’ di Monaco, si è messo in luce per i lampi della Mercedes, andata a podio con i suoi alfieri Lewis Hamilton e George Russell, oltre che per la perfezione di Red Bull e del campione in carica Max Verstappen.

Tra i commenti ha ricevuto attenzione e molta critica la buccia di banana su cui sono scivolati i commentatoti ‘Sky Sport F1’ Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Da quanto riporta Repubblica, Sky ha già preso provvedimenti e i due saranno sospesi: non saranno quindi in onda nel prossimo GP.

Bobbi e Valsecchi, infuria la polemica

Magari annoiati dalla solita prestazione della Ferrari, o attratti dal clima estivo da gita scolastica di fine anno, i ‘discoli’ Bobbi e Valsecchi si sono lasciati andare nel commentare, come fossero al bar e non del tutto lucidi, con termini sessisti e la bellezza di due ragazze del paddock: “Bel pacchetto di aggiornamenti”, aggiornamenti che “Non si possono testare” sono le frasi che la stupita Federica Masolin, al fianco di Valsecchi in pista, ha provato a contenere.

“Chiedo asilo politico: mandate l’intervista di Carlos Sainz in modo da oscurare questi due?” è l’assist che lei ha chiesto alla regia.

Barcellona, la professionalità di Federica Masolin

E’ il sangue freddo della giornalista di origini friulane a ricevere gli elogi dei social, che nel frattempo contestano il maschilismo di Bobbi e Valsecchi, etichettati come i ‘mandrilloni di Sky’ che non si sono limitati a valutare per esempio che risultato differente abbia prodotto l’aggiornamento Mercedes da quello Ferrari.

A nulla è valso il tentativo della Masolin di riportare la discussione su piloti e motori, tanto è vero che, riportando la domanda di uno spettatore (“Vi rivedremo nel prossimo GP, dopo che questo siparietto sarà stato apprezzato dalle vostre consorti?”), a un più controllato Bobbi (“Mi sa che tornando a casa qualche mazzata la prendo”), Valsecchi ha debordato in maniera ancora più volgare: “Ho già fatto due volte l’operazione agli occhi, perché ho perso la vista da bimbo”.

Chi sono Bobbi e Valsecchi

Il milanese Matteo Bobbi, che si occupa delle questioni ‘tecniche’ dallo studio, è stato pilota collaudatore e terzo pilota del Team Minardi in F1, prima di diventare campione del mondo nel Campionato FIA GT con la Ferrari 550 Maranello e il team BMS Scuderia Italia, assieme a Thomas Biagi; è tutor di giovani piloti e Istruttore di Guida Sportiva per Porsche e Toyota.

Anche il lariano Davide Valsecchi, sguinzagliato di solito nel paddock e più ‘appuntito’ nei giudizi sportivi, ha sfiorato la F1, ricoprendo il ruolo di collaudatore e di terzo pilota della Lotus: con la iSport International ha vinto il titolo di Gp2 Asia Series ’09-’10, grazie a tre successi e sei podi complessivi.