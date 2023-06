Ferrari, il saggio Vigna: “Cadi sette volte e ti rialzi otto”

L'amministratore delegato di Maranello nega che le corse sportive siano passate in secondo piano per l'azienda

Nonostante la Ferrari stia accumulando flop su flop – l’ultimo in Spagna nonostante gli aggiornamenti sulla SF-23 – l’amministratore delegato Benedetto Vigna non è amareggiato. A margine del Bloomberg Capital Market Forum, cita infatti un proverbio giapponese: “Cadere sette volte e rialzarsi otto. Vale per la vita, vale anche per la F1. Non è facile, a volte scivoli di quattro piani e non vedi la fine. Ma con il lavoro, con la passione, con le competenze e con il cuore alla fine ti risollevi. Ci sono passato tante volte”.

Il mondo delle corse sportive non è passato in secondo piano in Ferrari, anche se il Mondiale di F1 manca dal 2008: “Le corse saranno sempre nel dna della Ferrari, siamo tornati dopo 50 anni nella classe regina del WEC e in questo weekend ci sarà la 24 ore di Le Mans. Crediamo che la pista sia l’ambito ideale per sperimentare soluzioni da implementare poi nella produzione stradale”.