Ferrari, Sainz snobba le voci di mercato: "Conta solo vincere"

Il pilota spagnolo: "Sono in Formula 1 da abbastanza tempo per capire che non bisogna concentrarsi su queste voci".

25-05-2023 19:25

Negli ultimi giorni si è parlato molto di mercato in casa Ferrari ma Sainz, in conferenza stampa, ha preferito glissare: “Quando arrivano le gare di Monaco e Barcellona tutte le voci cominciano a girare e a mettere i piloti in altre squadre: è una silly season, come la definiscono in inglese – ha dichiarato Sainz, intervistato da Sky Sport F1 –. Sono in Formula 1 da abbastanza tempo per capire che non bisogna concentrarsi su queste voci”.

Sainz prosegue: “Due settimane fa ero già in Audi, una settimana fa Charles era già in Mercedes e ora Lewis è in Ferrari. Sono a Monaco, guido per la Ferrari e vorrei vincere: quella è l’unica cosa che conta”.