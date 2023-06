F1, Hamilton: "Grande risultato per il team"

Il sette volte campione del mondo è felice per il suo secondo posto e per il terzo dell'altra Mercedes con Russell.

04-06-2023 17:19

Il GP di Spagna è stato di sicuro il migliore dell’anno in casa Mercedes con il doppio podio di Lewis Hamilton e George Russell. Il sette volte iridato è davvero felice per il suo secondo posto: “Il pubblico è magnifico qui, grazie a loro. Grande risultato per il team, di sicuro non ci aspettavamo questo oggi. Mi tolgo il cappello davanti al team, qui e in sede, che continua a darsi da fare per avvicinarci un po’ ai tori”.

Hamilton ha messo nel suo mirino la Red Bull, che domina con Max Verstappen: “Ma stiamo continuando a inseguirli. Complimenti anche a George Russell, che ha fatto un gran lavoro oggi. Loro sono troppo veloci adesso, ma passo dopo passo speriamo di avvicinarci entro la fine dell’anno, sarebbe fantastico“.