Sky rilancia con Champions e C: Mourinho testimonial, ecco chi sostituisce la Billò

La nuova offerta tv dell'emittente satellitare per la stagione 2023-24 con Federica Masolin per la Champions League e Josè Mourinho come testimonial

17-08-2023 15:40

Da sempre amante dello sport. Già dall'età di 18 anni ha avviato la carriera giornalistica come commentatore, inviato e conduttore televisivo. Laureato in Giurisprudenza con tesi sul Diritto Sportivo. Se fosse un calciatore sarebbe un centrocampista tutto-fare. Per Virgilio Sport si occupa della sezione calcio

Con il fischio d’inizio della stagione calcistica 2023/2024, Sky si prepara a servire un ricco pacchetto di partite, con il pezzo forte già segnato sul calendario: l’attesissimo Euro 2024 dell’estate prossima, con la promessa di offrire in esclusiva tutti e 51 gli incontri, 20 dei quali saranno in esclusiva.

La nuova offerta tv Sky per la stagione 2023-24

La nuova stagione 2023-2024, firmata da Sky e NOW, si rivela un autentico tour de force: dalla Serie A TIM, con tre match in esclusiva condivise su Sky e NOW ad ogni turno, per un totale di 114 partite per stagione, alla Serie B, fino all’aggiunta della Serie C, che presenta un cartellone completo con tutte le sfide della regular season, dei playoff, della Supercoppa di serie C e della Coppa Italia di C a partire dagli ottavi di finale.

Ma l’azione non si ferma alle frontiere italiane. Il panorama calcistico internazionale è altrettanto intrigante con oltre 2.500 partite provenienti dai principali campionati europei: la Premier League inglese con fino a sette sfide ad ogni turno. La Ligue 1 francese fino a cinque incontri in ogni tornata, mentre la Bundesliga tedesca, insieme alla Zweite Liga (la Serie B tedesca), completa il quadro con cinque partite per ogni giornata.

Josè Mourinho diventa il testimonial di Sky per la UEFA

José Mourinho, dopo le due finali europee consecutive con la Roma (Conference League vinta nel 2022 e Europa League persa a maggio), diventa intanto il volto di spicco della campagna ‘Sky Sport’ , da testimonial, per le tre competizioni Uefa.

Federica Masolin prende il posto di Anna Billò per la Champions

Un’aria di novità soffia sulla Champions League di quest’anno, con Federica Masolin al timone degli studi pre e post partita, al posto di Anna Billò. “Champions League Show” diventa il format di discussione della massima competizione europea, accompagnata da leggende del calcio come Fabio Capello, Esteban Cambiasso, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero. Gli ospiti speciali includono anche Giorgio Chiellini. Ogni martedì e mercoledì, Paolo Condò si unisce al gruppo, affiancato dalle notizie e dagli approfondimenti di Mario Giunta. Europa League e Conference League trovano spazio il giovedì con Leo Di Bello e Margherita Cirillo alla guida degli studi.

Chi è Federica Masolin, nuovo volto Sky per la Champions

Nata a Milano il 7 maggio del 1985, Federica Masolin in precedenza era il volto principale di Sky per la Formula 1. La sua passione per lo sport risale all’infanzia. Dopo aver fatto gavetta in alcune testate locali, poco più che ventenne è entrata nella squadra di Sky. Prima dei motori, aveva seguito la pallavolo maschile e femminile, il calcio di Serie A e Serie B, la Copa América 2011, le Olimpiadi estive 2012 a Londra e le Olimpiadi invernali 2014 a Sochi.