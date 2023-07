Anna Billò rivela perché ha lasciato Sky e cosa farà adesso

La 'Signora delle notti europee', rivela al CorSera le ragioni dell'addio a Sky dopo 19 anni: "La mia una decisione ponderata, non di pancia"

22-07-2023 15:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Dopo Ilaria D’Amico e Diletta Leotta, Sky perde un’altra ‘Signora del calcio’: Anna Billò. Quasi vent’anni al servizio dell’emittente satellitare, prima dell’addio. “Ponderato”, rivela la compagna dell’ex giocatore del Milan Leonardo. Mattatrice delle magiche notti di Champions League, con la finale di Istanbul si è chiuso un cerchio. “Ho avuto la sensazione di un ciclo volto al termine” ha rivelato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Anna Billò svela i motivi dell’addio a Sky

Diciannove, per la precisione, gli anni di militanza a Sky. “Non volevo diventassero troppi – ha raccontato la giornalista 46enne nata a Carate Brianza -. La mia è stata una decisione ponderata, non di pancia. Avevo già deciso di lasciare e chiudere con la finale di Champions League è stato ancor più significativo. Capisco che possa sembrare strano rinunciare a una posizione del genere, ma quando dentro di te percepisci una sensazione così netta è giusto assecondarla”.

Dalla radio alla tv: Anna Billò ripercorre la sua carriera

A Sky è cresciuta tantissimo, fino a diventare la ‘Signora delle notti europee‘. Sì, “quando sono arrivato ero una ragazza. E non sapevo nulla di televisione, mi sentivo inadeguata davanti alla telecamera – confessa -. Venivo dalla radio, dove contava la voce e non l’immagine. Fu Massimo Corcione, il mio direttore, a insistere e a scorgere caratteristiche che non sapevo di avere”.

La nuova vita di Anna Billò senza Sky: ecco cosa farà

“Magari tra tre mesi avrò la saudade. Non lo so, è difficile prevederlo. Ora sento solo di aver preso la decisione giusta e ringrazierò sempre Sky. Anche i miei figli mi hanno detto: ‘Nooo mamma, e adesso?’. Non so quello che accadrà – racconta la giornalista -, vivo questa separazione come un’opportunità di cambiamento. Anche io sono curiosa di capire cosa succederà”.

Nessun dubbio sul momento più imbarazzante della carriera

Billò rivive una scena, tanto romantica quanto azzardata, passata alla storia. “Nel bel mezzo di un sorteggio dei quarti di Champions League, Leo (Leonardo, ndr) mi chiese di sposarlo”. La giornalista, presa alla sprovvista dalla mossa a sorpresa del brasiliano allora dirigente del Milan, reagì in maniera imbarazzata, tanto da lasciarsi andare al fatidico ‘sì’ soltanto dopo l’insistenza davanti alle telecamere di quello che è il suo attuale marito, con cui ha avuto due figli.

La sua vita al fianco di Leonardo, lontano dai riflettori

Una coppia discreta, quella composta da Leonardo e Anna Billò. Per niente avvezza al gossip. “Siamo una famiglia semplice, che fugge dalla sovraesposizione. Leo è la locomotiva della famiglia, rappresenta la parte organizzativa. È una persona integra, una qualità che apprezzo molto. È un padre molto presente, un punto di riferimento”.