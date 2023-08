Zaniolo sbarca in Premier: l’ex Roma è a Birmingham, visite e poi firma con l’Aston Villa

Il trequartista sta per finalizzare il suo passaggio al club britannico dal Galatasaray, che l’aveva acquistato nello scorso gennaio: l’ufficialità potrebbe arrivare anche stasera

16-08-2023 16:51

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nicolò Zaniolo sarà a breve un giocatore dell’Aston Villa. Il 24enne trequartista ex Roma è oggi a Birmingham per sostenere le visite mediche con il club che milita in Premier League: subito dopo potrebbe arrivare la firma sul contratto che finalizzerebbe il trasferimento dal Galatasaray.

Zaniolo, visite mediche con l’Aston Villa

Sembra proprio che Nicolò Zaniolo giocherà in Premier League. Il 24enne trequartista nato a Massa è giunto oggi a Birmingham per sostenere le visite mediche con l’Aston Villa, club di Premier League che ha deciso di puntare su di lui prelevandolo dal Galatasaray. Se i medici daranno l’ok, la firma di Zaniolo sul contratto con i “Villains” potrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Aston Villa, Zaniolo ritrova Monchi

La firma di Zaniolo concluderebbe il trasferimento dell’ex trequartista della Roma dal Galatasaray all’Aston Villa. Il club di Istanbul e quello di Birmingham si sono accordati per una cifra vicina ai 27 milioni di euro per il cartellino del giocatore, protagonista di una seconda metà di stagione positiva nel 2022/23: con il Galatasaray Zaniolo ha messo a segno 5 reti in 12 partite, riaccendendo l’interesse su di lui anche della Juventus.

L’Aston Villa, però, è stato il club che ha creduto di più sul giocatore: non a caso, possiamo dire, dato che tra i dirigenti della società di Birmingham figura quel Monchi che, nel 2018, portò Zaniolo dall’Inter alla Roma nell’ambito dell’operazione Nainggolan.

Zaniolo all’Aston Villa: tesoretto per la Roma

La cessione di Zaniolo dal Galatasaray all’Aston Villa frutterà un piccolo “tesoretto” alla Roma: secondo quanto stabilito dall’accordo firmato a gennaio col club turco, la società giallorossa ha infatti diritto ad una somma pari al 20% della differenza tra il prezzo pagato dal Galatasaray (16 milioni di euro) e quello della rivendita operata dai turchi all’Aston Villa. Se le cifre diffuse dalla stampa britannica dovessero essere confermate, dunque, la Roma intascherebbe circa 2,2 milioni dal passaggio di Zaniolo dal Galatasaray all’Aston Villa.