F1, Hamilton: "Ferrari sensazione unica". Retroscena Lewis, nuovo tatuaggio per mamma Carmen prima del test

Le prime parole di Hamilton dopo i primissimi giri a bordo di una Ferrari di F1 fanno sognare ancora di più i tifosi del cavallino rampante. Con Lewis c'erano papà Anthony e mamma Carmen si è fatta vedere in pista e a cui il pilota ha dedicato l'ultimo tattoo

Non si placa l’onda lunga generata dall’impatto del primo test di Lewis Hamilton con la Ferrari. Ma al di là di quei 30 giri effettuati in condizioni meteo non facili in una mattinata fredda e uggiosa ci sono tanti altri piccoli particolari che contribuiscono al racconto del mito che oggi si è vestito di rosso per la prima volta a tutti gli effetti. Impossibile non notare al fianco del pilota inglese, specie quando si è fermato a salutare i tifosi la presenza di mamma Carmen Larbalestier. A cui il campionissimo inglese ha voluto dedicare il suo nuovo tatuaggio fatto proprio prima di partire alla volta di Maranello.

Hamilton: primo test Ferrari, giornata indimenticabile

I primi storici giri di Hamilton sulla Ferrari. Alle ore 9.16 la SF-23 per la prima volta col numero 44 è uscita per la prima volta dal box per un giro di installazione con gomme da bagnato sotto lo sguardo attento del Team Principal, Fred Vasseur, e del vice Jerome d’Ambrosio. Ad osservarlo c’era anche il vicepresidente Piero Ferrari, arrivato nel frattempo a propria volta a Fiorano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lewis che ha alternato giri lanciati a soste per provare partenze e prendere confidenza con le procedure della monoposto. Ogni qualvolta rientrava ai box, è rimasto in macchina e ha dato per radio le prime indicazioni all’ingegnere di pista Riccardo Adami e ai suoi colleghi.

Nel complesso l’inglese ha percorso 30 giri per un totale di 89 chilometri, meno probabilmente di quanto avrebbe desiderato, ma da quest’anno anche i cosiddetti test TPC (acronimo di Testing of Previous Cars, prove effettuabili su vetture vecchie di almeno due stagioni) sono limitati per i titolari, che non possono percorrere più di mille chilometri nel corso dell’anno.

Le prime parole di Hamilton dopo l’esordio in Ferrari

Grande entusiasmo a Fiorano per il primo test di Hamilton con la Ferrari. Tantissimi tifosi ferraristi hanno assiepato la pista privata della scuderia di Maranello fin dalle prime ore dell’alba. Alla fine dei 30 giri compiuti Lewis è andato a salutarli. Nessuna intervista però. Le prime impressioni del pilota inglese dopo l’impatto con la rossa sono state affidate al comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Ferrari.

“Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte “prime volte”: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Quindi non ero sicuro di quante altre “prime” speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto della Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage, avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato una F1, un momento così emozionante e speciale. Oggi, quasi vent’anni dopo, ho provato di nuovo quelle stesse emozioni”.

A proposito dell’accoglienza e del calore dei tifosi ferraristi, Hamilton ha avuto parole molto dolci: “Sapevo già, da osservatore esterno, quanto fosse appassionata la grande famiglia Ferrari, da ciascun membro del team ai Tifosi! Ma poter vivere tutto questo in prima persona da pilota della Scuderia è davvero straordinario. La passione scorre nelle vene di tutti, ed è impossibile non lasciarsi trascinare da essa. Sono incredibilmente grato per l’affetto che ho sentito da parte di tutti qui a Maranello in questa settimana. C’è molto lavoro da fare, ma non vedo l’ora di iniziare”.

La presenza di papà Anthony e mamma Carmen al box Ferrari

Accettare la sfida della Ferrari dopo un decennio glorioso in Mercedes è stata anche una scelta di vita per Hamilton. Lewis per questo motivo ha “preteso” che ci fosse la famiglia al suo fianco, papà Anthony e mamma Carmen. In particolare la signora Larbalestier ha accompagnato Hamilton anche quando questi, a fine test, a bordo di una Alfa Romeo ha attraversato la pista, sceso dall’auto e andato a salutare i tanti tifosi assiepati dietro le recinzioni di Fiorano.

Cappotto blu elettrico per mamma Carmen che come una tifosa qualunque, anzi come una mamma qualunque di un 7 volte campione del mondo aveva con se una macchina fotografica e scattava foto al figlio nonostante fosse circondata dallo staff comunicazione che riprendeva e fotografava Lewis.

Hamilton e mamma Carmen, rapporto speciale: il nuovo tattoo

Un’immagine molto tenera che è diventata altrettanto virale sul web al pari delle varie pose di Hamilton in questi giorni a Maranello. Un rapporto speciale tra Lewis e mamma Carmen Larbalestier. Non a caso c’era lei quando Hamilton è stato insignito della carica di baronetto inglese. E non a caso Lewis ha fatto istanza per mettere il cognome della madre accanto a quello del padre.

Notizia di queste ore, prima di approdare a Maranello, Hamilton ha fatto visita al suo amico tatuatore a New York da cui si è fatto fare un nuovo tatuaggio: la scritta “11:11”. Che è la data di nascita di mamma Carmen, nata l’11 novembre. Il tatuatore Mr.K ha postato l’immagine in compagnia di Hamilton: “Sono così eccitato per il tuo nuovo capitolo, fratello Lewis Hamilton. Per la sua mamma 11:11”.