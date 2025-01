F1, Hamilton mania: debutto Ferrari da 30 e lode. Il gesto di Lewis coi tifosi e spunta il santino suo e di Leclerc

Emozionante primo test di Hamilton con la Ferrari a Fiorano: una trentina di giri per Lewis, un po' di pioggia e poi il gesto di andare a salutare i tifosi assiepati a bordo pista. E qualcuno ha fatto i santini con lui e Leclerc

Esordio bagnato, esordio fortunato. Anche la pioggia non è voluta mancare per salutare il debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Un momento comunque storico per la F1 e la scuderia del Cavallino Rampante. Il pilota inglese ha girato a intervalli regolari senza strafare giusto per prendere confidenza con la pista e tutto l’ambiente di Fiorano. La pista privata di Maranello è stata presa d’assalto sin dalle prime ore dell’alba da tifosi festanti e in estasi. E qualcuno ha anche prodotto già i santini di Hamilton e Leclerc.

Il primo test di Hamilton in Ferrari: quanti giri ha fatto Lewis

Due giorni fa Lewis Hamilton aveva varcato i cancelli di Maranello. Oggi ha messo per la prima volta piede in una monoposto Ferrari. L’ora resterà scolpita nelle mente di tutti i ferraristi e forse anche in quella dell’inglese. Erano le 9.16 quando il 7 volte campione del mondo ha acceso la power unit Ferrari ed è entrato in pista con una SF-23, monoposto usata due anni fa da Sainz e Leclerc.

Un primo giro lento, tanto da riuscire a salutare i tantissimi tifosi assiepati lungo le reti della pista di Fiorano e sulla stradina che solca il circuito privato della Ferrari. Hamilton è stato guardingo, uno shakedown e poi tanti piccoli stint intervallati dal ritorno al box per le regolazioni del caso. Prendere le misure del sedile, aggiustare la posizione, capire anche la pista stessa che Lewis non aveva mai solcato nonostante gli oltre 20 anni in giro sui circuiti di tutto il mondo.

In totale sono stati una trentina i giri fatti da Hamilton. Verso la fine del test la pioggia ha rovinato un po’ i piani ma era prevista. La Ferrari per questo si è riservata un altro test, a fine mese, a Barcellona per trovare un clima più mite.

Bagno di folla a Fiorano ed Hamilton ringrazia

Grande entusiasmo a Fiorano per il primo test di Lewis Hamilton con la Ferrari. Tantissimi tifosi ferraristi hanno assiepato la pista privata della scuderia di Maranello fin dalle prime ore dell’alba, alcuni già dal giorno prima organizzandosi con tavolini, tende e quant’altro. Le tornate dell’ex pilota della Mercedes sono state scandite da cori e boati d’ovazione per l’inglese. Tanti anche gli striscioni. A Maranello ma non solo è scoppiata l’Hamilton-mania.

La provincia di Modena è stata presa d’assalto in questi giorni, alberghi pieni, non si trova posto nemmeno negli ostelli. Hamilton come testimoniano i tanti filmati e foto che circolano virali in rete nei giorni scorsi, ha ringraziato i tifosi, firmato autografi e scattato selfie. Gesto che Hamilton ha voluto ripetere una volta concluso il test. Con una macchina stradale Lewis si è fermato in mezzo alla pista ed è andato a salutare i tifosi assiepati dietro il recinto.

Spuntano i santini di Hamilton e Leclerc

Era già successo a Imola in occasione dell’ultimo Gp di F1 la scorsa primavera. Erano passati pochi mesi dall’annuncio dell’arrivo di Hamilton in Ferrari. La cosa si è ripetuta oggi a Fiorano durante il primo test del pilota inglese. Sono in molti a credere che Lewis, al pari di Charles e Fred inteso come Vasseur, possano fare il miracolo di riportare il titolo a Maranello che manca dal 2007.

Per questo motivo si sono rivisti i “santini” di Hamilton e Leclerc. Delle figurine che rappresentano i due piloti della Ferrari come due Santi con tanto di aureola, tunica e classico gesto dell’imposizione della mano destra per la benedizione. Sacro e profano che si fondono. In fondo la Ferrari è una religione.