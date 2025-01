F1 Hamilton, primo giorno di lavoro in Ferrari: prove sedile, briefing e bagno di folla. Elkann fa il capopopolo

Prima giornata intensa per Lewis Hamilton in Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha visitato lo stabilimento di Maranello, conosciuto il suo ingegnere di pista Adami, e fatto le prime prove sedile e simulatore. Poi ha salutato i tifosi con le prime parole in italiano e il grido di Elkann

Non sembrava essere vero. Ed invece lo era. Lo è stato, lo è. Lewis Hamilton a Maranello. Con la Ferrari. Non in visita come in passato. Per restare, almeno due anni, chissà di più. Prima giornata sotto il cielo di Fiorano per il 7 volte campione del mondo che ha iniziato ufficialmente la sua avventura colorata di rosso. Cielo plumbeo, pioggerillina a sprazzi che però non ha fermato l’entusiasmo dei tantissimi tifosi ferraristi che hanno assiepato la sede del Cavallino Rampante. Lewis non li ha delusi ed è uscito a fare foto e firmare autografi. Con una guardia del corpo particolare, il presidente John Elkann. Anche in versione capopopolo. Prima e dopo già tanto lavoro per l’ex Mercedes.

La prima giornata di Hamilton in Ferrari: cosa ha fatto Lewis

In mattinata Lewis Hamilton aveva varcato i cancelli di Maranello. In giacca e cravatta, elegante. A molti ha ricordato la stessa eleganza di Michael Schumacher al suo approdo in rosso. Coincidenze. Magari anche il risultato finale anche se Lewis, carta d’identità alla mano avrà meno tempo di Schumi. La foto, la prima a Maranello, con una Ferrari F40, la supercar preferita da Lewis e alle spalle gli uffici dove il Drake ha costruito il mito della rossa.

Hamilton è stato accolto dal Team Principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna. A cui poi si è aggiunto anche il presidente della Ferrari, John Elkann. Il primo giorno di Lewis in Ferrari non è stato però solo chiacchiere e diapositive. Si lavora già, il tempo non è molto prima dell’inizio della stagione.

Come riportato da motorsport.com Hamilton ha conosciuto alcune figure che lo seguiranno da vicino a cominciare da Riccardo Adami che sarà l’ingegnere di pista. Poi si è dedicato al “calco” del sedile che lo “cullerà” all’interno della monoposto. Quindi Hamilton ha preso visione sia del volante con le modifiche che aveva richiesto secondo le sue abitudini, posizionamento manettini e altri dettagli. Quindi gli è stato mostrato il simulatore con cui dovrà prendere confidenze, probabilmente nella giornata di martedì prima di scendere in pista, mercoledì, a Fiorano alternandosi con Leclerc.

Video, bagno di folla per Hamilton ed Elkann carica i tifosi: “Forza Ferrari”

La prima giornata di Hamilton in Ferrari non poteva concludersi senza rendere merito a tutti quei ferraristi che avevano assiepato i cancelli di Maranello sin dalle prime ore del mattino per poter scorgere anche solo per un momento il campionissimo. E così è stato. Ad un certo punto della giornata, prima che il tramonto calasse sullo stabilimento, Lewis è uscito per incontrare i tifosi.

La provincia di Modena è stata presa d’assalto in questi giorni, alberghi pieni, non si trova posto nemmeno negli ostelli. Hamilton come testimoniano i tanti filmati e foto che circolano virali in rete ha ringraziato i tifosi, firmato autografi e scattato selfie. Ha detto anche un paio di parole in italiano: “Tutto bene?” ha chiesto ai ferraristi. Con lui anche il presidente Elkann che da primo tifoso ha ‘aizzato’ la folla rossa con un inequivocabile: “Forza Ferrari!”