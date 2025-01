F1, Hamilton a Maranello: la prima foto in Ferrari è storia. "Ho sempre custodito un sogno in rosso"

Prima foto e prime parole di Lewis Hamilton da pilota della Ferrari: è avvenuto questa mattina col 7 volte campione del mondo a Maranello

Eccolo, impeccabile. Un vero lord inglese. Comunque vada sarà un successo. Lewis Hamilton e la Ferrari adesso sono una cosa sola. Il baronetto inglese 7 volte campione del mondo è sbarcato a Maranello. Elegantissimo ha posato per la prima volta da uomo in rosso. Davanti alla sede storica del Drake con una Ferrari ovviamente al suo fianco. E le prime parole affidate ai social: “Ricorderai questo giorno per sempre!”

Hamilton alla Ferrari: è tutto vero, la prima foto che passerà alla storia

In mattinata Lewis Hamilton ha varcato i cancelli di Maranello. Per la prima volta in veste ufficiale anche se prima di Natale avrebbe fatto già una capatina dalle parti di Modena per sondare il terreno, programmare, conoscere. Bellissimo ed elegantissimo il campionissimo britannico.

Le prime parole di Hamilton ferrarista

Il 7 volte campione del mondo ha affidato ai suoi social le prime parole da uomo della Ferrari condividendo la stessa foto davanti agli uffici di Maranello tanto cari al Drake Enzo Ferrari.

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi”

Sono le prime parole di Lewis Hamilton da pilota Ferrari. L’ex pilota della Mercedes ha poi aggiunto: “Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme.”

Il programma dei test Ferrari: Hamilton e Leclerc in pista il 22

La Ferrari ha già programmato sulla pista di Fiorano tre giorni di test il 21, 22 e 23 gennaio. Verosimilmente dovrebbe essere il 22 il giorno in cui Hamilton salirà su una monoposto Ferrari. Insieme a lui ci sarà anche Charles Leclerc. I due si alterneranno tra mattina e pomeriggio e cominceranno anche a parlarsi da “buoni” compagni di squadra. Da confermare ancora l’indiscrezione di qualche settimana fa di un altro test a fine gennaio sul circuito di Barcellona, con la speranza di trovare temperature più miti,