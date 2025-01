F1, Hamilton in Ferrari rivuole Angela Cullen: l'indizio social tradisce la sua storica fisioterapista, chi è

Lewis Hamilton in vista del suo approdo alla Ferrari vorrebbe ritornare con la sua storica fisioterapista Angela Cullen, in particolare un indizio social farebbe pensare ad un nuovo rapporto di lavoro tra i due

Conto alla rovescia agli sgoccioli in vista dell’esordio assoluto di Lewis Hamilton con la Ferrari. Dell’arrivo del 7 volte campione del mondo a Maranello oramai si parla da quasi un anno. E in queste ore, dallo scoccare del 2025 che ha segnato di fatti l’inizio dell’avventura in rosso del pilota inglese si sono intensificate le voci che lo riguardano. Nelle ultime ore in particolare un indizio social ha fatto ipotizzare l’imminente ritorno all’antico di Lewis con il suo storico preparatore atletico Angela Cullen.

Hamilton torna all’antico per la Ferrari

Lewis Hamilton e Angela Cullen di nuovo insieme. No, non stiamo parlando di una vecchia relazione sentimentale tornata in auge per il pilota inglese. Bensì di un rapporto di lavoro. Gli indizi social stanno alimentando le speculazioni sul mosaico che seguirà il 7 volte campione del mondo alla Ferrari in un’avventura che dovrebbe iniziare in pista tra una decina di giorni.

Figura chiave nella cerchia ristretta di Lewis Hamilton, il fisioterapista e preparatore atletico lo ha supportato dal 2016 al 2023, di fatti gli anni migliori dell’inglese dove ha vinto il Mondiale per 6 volte sfiorandone una settima che sarebbe stato l’ottavo, record all time meglio di Schumacher.

Messaggio o indizio social di un ritorno insieme: Lewis e Angela

Trasferendosi a Maranello, Hamilton porterà con sé diverse persone di fiducia: fotografi, videografi, personale di sicurezza, preparatori atletici e addetti stampa personali. Uno staff a sua completa disposizione, secondo accordi con la Ferrari, come si conviene ai più grandi.

Hamilton potrebbe riallacciare i rapporti con la sua ex fisioterapista. Angela Cullen figura cruciale nella carriera di Lewis dal 2016 al 2023, fornendo un supporto costante e affidabile nei momenti decisivi. La loro separazione concordata ha segnato l’inizio di un periodo non facile per il britannico che è coinciso con la separazione dalla Mercedes.

Le speculazioni sulla loro reunion sono state alimentate da un post di Instagram del 7 gennaio scorso in occasione del 40° compleanno di Lewis Hamilton. Angela Cullen ha condiviso una foto scattata in montagna. Fin qui niente di male direte voi. Ma alle spalle della Cullen si poteva intravedere una piccola bandiera rossa di un gate (una porta come si suol dire nel linguaggio dello sci) con il numero #44 scritto sopra. Più o meno nello stesso periodo, Hamilton ha pubblicato una storia sulla neve, scrivendo: “Un altro viaggio intorno al sole. Grazie per tutto l’amore. Già di nuovo al lavoro. Ci sentiamo presto”.

Il 44 rosso: il precedente dello spot che preannunciava Hamilton in Ferrari

In molti hanno avuto una sorta di flashback. Circa un anno fa poco prima che deflagrasse la “bomba” del colpo Hamilton in Ferrari, il colpo dell’anno era stato già spoilerato. Nessuno all’epoca ci aveva fatto caso ma poche ore prima della notizia, nell’annunciare la partnership con la Ferrari, la Peroni aveva usato un’immagine in cui oltre alla bottiglia di birra e alcuni simboli riconducibili alla F1 e alla scuderia di Maranello, c’era anche una vecchia monoposto giocattolo di F1, ovviamente Ferrari ma con un particolare che è sfuggito a tutti: aveva il numero 44 sulla carena.

Fonte: Ph. Birra Peroni ©

Le parole di Lewis Hamilton su Angela Cullen

È improbabile che i due stessero sciando insieme, ma questo è sufficiente a scatenare le speculazioni dei fan. Dopo tutto, entrare in Ferrari è un cambiamento significativo per Lewis Hamilton. Adattarsi a un nuovo team dopo il suo addio alla Mercedes , a un nuovo paese e a una nuova lingua non sarà facile. Avere una figura di fiducia come Angela Cullen al suo fianco potrebbe facilitare la transizione.

“Probabilmente la gente non capirà perché la vede da lontano, ma è stata una delle cose migliori che mi siano mai capitate – ha detto in passato Lewis riguardo la Cullen – Sono stato fortunato a lavorare con molte persone e lei è la donna più laboriosa che abbia mai avuto al mio fianco. È concentrata, altruista e rende i miei weekend di gara fluidi”.

Hamilton e Cullen, un rapporto molto stretto

Hamilton e Cullen erano inseparabili durante il loro periodo alla Mercedes, con la fistioterapista spesso vista al fianco di Lewis durante i weekend di F1, che forniva un supporto fisico e mentale essenziale. Nel corso degli anni, Cullen è diventata parte integrante del team dell’inglese, aiutandolo a ottenere sei dei suoi sette titoli mondiali.

La partenza di Cullen dalla Mercedes nel 2023 ha segnato la fine di un’era per Hamilton, che ha espresso la sua gratitudine per il suo duro lavoro e la sua dedizione. Dopo aver lasciato la Mercedes ed Hamilton, la Cullen ha fatto si è messa a lavorare con il pilota Marcus Armstrong talentuoso pilota neozelandese che disputa il campionato americano Indycar.

Hamilton: l’esordio a Fiorano (o Mugello), poi test a Barcellona

L‘esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è in programma sul circuito di Fiorano tra il 20 e il 21 gennaio a seconda delle condizioni meteo. Che potrebbero anche costringere tutti a emigrare verso il Mugello. Ma non solo. Ferrari ha previsto anche un test negli ultimi giorni di gennaio sul circuito di Barcellona, con la speranza di trovare temperature più miti. Non si sa ancora qualche monoposto Hamilton porterà in pista, se la Ferrari del 2022 o quella del 2023. Sui TPC (Testing of Previous Cars) con le monoposto di almeno due anni precedenti a quello in corso la FIA ha fatto un ulteriore giro di vite limitando a 1000 i km a disposizione di ciascun pilota da completare in massimo 4 giornate di test.