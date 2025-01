F1, Hamilton 40 anni e non sentirli: dalla Ferrari torta di compleanno rossa, auguri in italiano da Mercedes

Buon compleanno a Lewis Hamilton che compie 40 anni, per la prima volta festeggia da pilota Ferrari che gli ha voluto dedicare una torta ricoperta di rosso mentre la Mercedes gli ha fatto gli auguri in italiano. I numeri e la storia di un campionissimo

Buon compleanno Lewis! Cento di questi giorni. Almeno due stagioni da grande campione. E il meglio che la vita ti possa riservare. Gli auguri si sprecano per Hamilton nel giorno in cui compie 40 anni. E non sentirli. Per chi appena entrato nella quinta decade della propria vita si appresta ad accettare una nuova sfida.

Laddove in molti hanno già mollato, dove lui potrebbe godersi una meritata pensione d’oro, ecco la voglia di rimettersi in gioco, e non con un team qualunque ma con la Ferrari. Che per l’occasione gli ha fatto simbolicamente la torta condivisa via social con tanti di auguri. Apparentemente freddi ma fatti in italiano quelli della Mercedes che oramai dopo tutti gli onori lo considera a tutti gli effetti un avversario.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Hamilton compie 40 anni: le 7 perle del campionissimo dalla McLaren alla Mercedes

Era solo un ragazzino quando nel 2007 nemmeno maggiorenne esordì in F1 col botto. Aveva come compagno di scuderia un certo Fernando Alonso, in McLaren, ma questo non gli impedì di essere protagonista fin da subito. Quel mondiale da 18enne lo sfiorò solamente il giovane Lewis bruciato da Raikkonen e dalla Ferrari in Brasile al fotofinish di un titolo buttato nella ghiaia del precedente Gp di Cina.

Hamilton si sarebbe rifatto un anno dopo, sempre a Interlagos, sempre contro la Ferrari. Stavolta a essere bruciato il povero Felipe Massa campione solo per pochi secondi di illusione prima di quel fatidico sorpasso a Glock a poche curve dalla fine. Sarà il primo mondiale di una lunga lista. Ma Lewis dovrà aspettare il 2013, la Mercedes, dove prende il posto di un certo Michael Schumacher (forse un segno del destino) alla vigilia dell’inizio dell’era dell’ibrido di cui lui e la scuderia di Brackley saranno dominatori assoluti.

Vince subito, poi perde da Rosberg ma si rifa con gli interessi nei 5 anni successivi praticamente lasciando le briciole agli avversari. Solo Vettel e la Ferrari proveranno a contrastarlo ma senza fortuna. A batterlo ci riuscirà solo Max Verstappen nel 2021 in un altro arrivo in volata, un ultimo giro pazzo pieno di polemiche ad Abu Dhabi che toglieranno, almeno per ora, ad Hamilton il sogno di vincere l’8° titolo in carriera, record all time al momento condiviso proprio con Schumi.

I numeri di Lewis in F1

Gp disputati: 356

Titoli mondiali vinti: 7

Maggior numero di vittorie: 105

Maggior numero di pole position: 104

Maggior numero di podi: 202

Maggior numero di vittorie in un singolo tracciato: 9 (Silverstone)

Maggior numero di GP a punti: 298

Auguri della Ferrari con la torta rossa, auguri in italiano da Mercedes

Cresce l’attesa in casa Ferrari per vedere all’opera Lewis Hamilton con la monoposto del Cavallino Rampante. In attesa delle fatidiche date del 20 e 21 gennaio in cui il 7 volte campione del mondo dovrebbe per la prima volta mettere mani sul volante su una rossa, gli account della scuderia di Maranello continuano giorno dopo giorno a preparare l’evento.

Nel giorno del compleanno di Hamilton non potevano mancare degli auguri originali. Ed allora ecco una bella torta ricoperta di guarnizione coloro rosso fuoco appena sfornata dalle cucine di Maranello, appunto “The birthday cake” con tanto di more e lamponi e una bella cialda di cioccolata sopra con la scritta “Auguri Lewis” e una bella candelina accesa, ovviamente rossa.

Oltre agli account della F1 e ai tanti tifosi che in questo momento stanno facendo gli auguri al campionissimo inglese, anche la Mercedes si è unita al coro. E lo ha fatto in una maniera semplice ma altrettanto originale. Al pilota che ha segnato gli ultimi dieci anni della scuderia di Brackley un auguri di “Buon Compleanno” scritto proprio in italiano quella lingua che a quanto pare Lewis si è messo a studiare seriamente per entrare quanto prima nel mood italiano.

Le prime parole di Hamilton in Ferrari qualche giorno fa

Ancora nessun comunicato, nessuna intervista, nemmeno una nota social o altro. Hamilton ha affidato per il momento, ad un messaggio sulla piattaforma professionale Lindin le sue prime parole da pilota Ferrari. Esprimendo un concetto che sa molto di Lewis sempre più aperto al sociale (tante le sue iniziative per l’ambiente, contro il razzismo e per il recupero psicologico delle persone) ed è così che il suo primo messaggio da ferrarista è stato un’esortazione a non temere il cambiamento.