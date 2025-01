Effetto Hamilton, la F1 torna in chiaro sulla Rai: il piano di viale Mazzini e il retroscena

Dopo il grande appeal dei tre giorni di Hamilton con la Ferrari, la Rai sarebbe pronta a riprendersi i diritti per trasmettere la F1 in chiaro. Ci sarebbe già un piano a Viale Mazzini. Abbiamo sentito il direttore uscente di RaiSport, Jacopo Volpi

Chiamatelo pure “effetto Hamilton in Ferrari“. L’arrivo prima, e l’esordio poi, del 7 volte campione del mondo sulla monoposto del cavallino rampante ha generato un entusiasmo che non si vedeva dai tempi dell’approdo di Michael Schumacher. Amplificato dai social che 30 anni fa non c’erano. Un fenomeno che potrebbe, chissà, riportare la F1 in chiaro in tv. La Rai ci sta seriamente pensando. L’happening generato dal campionissimo inglese non è passato inosservato agli occhi di viale Mazzini che potrebbe approntare un piano per tornare ad avere il circus sulle proprie reti come oramai non succede oramai dal lontano 2018. A tal proposito abbiamo anche sentito in esclusiva il direttore uscente, nonchè voce e volto storico di RaiSport, Jacopo Volpi.

L’onda lunga dell’entusiasmo di Hamilton con la Ferrari

I primi storici giri di Hamilton sulla Ferrari hanno generato un entusiasmo come non si vedeva dall’era Schumacher. Nemmeno i più recenti campioni del mondo passati da Maranello, da Alonso a Vettel, avevano portato così tante aspettative. Sarà anche l’epoca social che stiamo vivendo con i ferraristi che si sono dati appuntamento nei punti strategici della pista di Fiorano per godersi lo spettacolo di vedere per la prima volta il campionissimo inglese girare con la SF-23. Un happening così grande da oscurare il “povero” Charles Leclerc.

Vi abbiamo già rendicontato di quanto forte sia stato il richiamo sui social dei primi tre giorni di Hamilton con la Ferrari raccontati dai profili ufficiali, sia del pilota inglese che di Maranello con alcuni post, mirati, mai banali, dove nulla è stato lasciato al caso. Generando un seguito importante, in rete e non solo, che si è tradotto in un grande ritorno, a livello economico e di marketing.

La F1 torna in chiaro sulle reti Rai: il piano

Inizialmente è partita come una boutade sempre social. Ma col passare del tempo sta diventando qualcosa più di una voce della rete, o meglio un augurio da parte della massa dei tifosi Ferrari. Il ritorno della F1 in chiaro sulle reti Rai. Il grande eco prodotto da questi primi giorni di Hamilton alla Ferrari ha sicuramente riacceso l’attenzione del pubblico nei confronti del cavallino rampante e della F1 in generale. E allora perchè no, riportare il circus in chiaro.

Secondo quanto riportato dal sito rossomotori.it potrebbe esserci già in atto una negoziazione tra la Tv di Stato e Liberty Media, per riportare la F1 in chiaro. Un piano a breve, medio e lungo termine. Si parla realisticamente del 2026 ma chissà proprio sulla scia dell’effetto Hamilton si potrebbe anche forza per quest’anno coinvolgendo sponsor e quant’altro. L’altra strada sempre percorribile per la Rai è aprire una trattativa con Sky, detentrice dei diritti tv della F1 fino al 2027, come successo già in passato dal 2013 al 2018 per la trasmissione di alcuni Gp in chiaro o come già successo per la Champions, magari mettendo sul piatto altri accordi già in essere come sui Mondiali di calcio e le Olimpiadi.

F1 sulla Rai: le parole di Jacopo Volpi

Il direttore uscente di RaiSport, nonchè volto e voce storica dello sport sulle reti Rai, Jacopo Volpi raggiunto da Virgilio Sport, ci ha rilasciato questa dichiarazione in merito a un potenziale interessamento della Tv di Stato a riportare la F1 in chiaro sulle proprie reti:

“Non ho notizie ufficiali però sicuramente la Rai ci prova. sarebbe interessante” Fonte: ansa

La storia della F1 in tv: dalla Rai a Sky passando per Mediaset

C’era un tempo in cui la Formula 1 si vedeva in chiaro. Da sempre sulla Rai, poi un interregno Fininvest/Mediaset negli anni ’90. Dal compianto Mario Poltronieri a Gianfranco Mazzoni passando per Andrea De Adamich, dal mitico Ezio Zermiani a Claudia Peroni dai box passando per il poliglotta Ettore Giovannelli e Stella Bruno. Nomi storici, soprattutto voci legate al racconto della F1 “free” in tv.

Il primo gran premio di cui si hanno notizie in tv è il Gran Premio d’Italia del 1953: esso venne trasmesso in diretta parziale col commento di Piero Casucci. Si trattava ancora di trasmissioni sperimentali. Negli anni successivi veniva trasmesso il Gp d’Italia e pochi altri resoconti e spezzoni di altre gare. Negli anni ’60 la F1 in tv sulla Rai si fa più presente, più gare per intero, anche Monaco oltre Monza mentre dal ’68 Mario Poltronieri ne diventa telecronista ufficiale.

Al suo fianco si alternarono nel tempo diversi opinionisti fino all’assetto permanente costituito dall’ingegnere Gianfranco Palazzoli e l’ex pilota Ferrari, Clay Regazzoni al commento con Ezio Zermiani simpaticissimo oltre che competente inviato dai box, dal 1981 al 1994. Parentesi importante la riveste Telemontecarlo, lontano parente di quella che adesso è La7, che sfruttando lo status di tv estera, del principato, ma con segnale irradiato anche in Italia riuscì a trasmettere in Italia le gare dall’87 al ’90.

Dal ’91 dopo la legge Mammì anche la Fininvest di Berlusconi piombò sulla F1, prima in regime di duopolio con la Rai spartendosi equamente le gare, all’epoca il mondiale contava 16 gp, mentre nel ’96 l’esclusiva fu tutta del Biscione. Dal ’97 la Rai torna a prendersi tutta la F1 ma non in esclusiva. Si affaccia sul circus la paytv Tele+ che poi sarà assorbita dal gruppo Sky e che prenderà sempre più spazi mentre la Rai comincia a farsi da parte giudicando esorbitanti le richieste di Bernie Ecclestone per la trasmissione dei diritti in chiaro.

Dapprima in regima di duopolio per alcune stagioni, siamo negli anni 2000, dal 2010 al 2012, l’esclusiva dei gran premi torna appannaggio della Rai, per poi tornare a Sky che dal 2018 sarà esclusivista della F1 in Italia. L’ultima gara trasmessa dalla Rai è stato il Gran Premio d’Italia 2018. Mentre sempre il Gran Premio d’Italia viene trasmesso free tutti gli anni su Tv8 il canale in chiaro di Sky che però nell’ultimo anno ha trasmesso per tutti anche le Sprint Race al sabato.