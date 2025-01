F1, Hamilton in Ferrari è già un successo economico: l'incredibile cifra generata dal post social di Lewis

Lewis Hamilton ha già realizzato un record senza neanche gareggiare con la sua nuova Ferrari: il nuovo pilota del Cavallino ha contribuito a generare introiti record con un post. Ma per il futuro si parla già di Bearman come pilota ufficiale

L’imperiosa calata di Lewis Hamilton nell’universo Ferrari ha generato moti di vibrante entusiasmo, come si è visto dal pubblico e dai tifosi di Maranello che hanno invaso Fiorano (sfidando il gelo, la nebbia e l’umidità) per assistere ai primi giri col Cavallino del campionissimo britannico. Ma anche dal punto di vista virtuale l’approdo dell’ex Mercedes in Ferrari ha generato dei riverberi da record. Soprattutto dal punto di vista economico.

Hamilton da record sui social nel suo debutto in Ferrari

Non si tratta solo del numero notevole (record per un contenuto social legato alla F1) di “mi piace” che ha accumulato il post di un elegantissimo Hamilton, con indosso un completo gessato e un cappotto sulle spalle in coordinato (una citazione dello stile di Enzo Ferrari, come sottolinea Motorsport.com), con sullo sfondo la sede storica del marchio e una Ferrari F40, uno dei modelli più iconici del Cavallino.

Un’altra foto ufficiale, infatti, quella di Lewis in tuta rossa, ha generato a quanto pare un introito economico notevole secondo la società di analisi dati Sponsorlytix, specializzata nel monitoraggio di informazioni legate allo sport. Tutti gli sponsor presenti nella tuta Ferrari hanno beneficiato di un surplus di valore notevole, assieme ovviamente al brand di Maranello.

Il valore economico generato dal post di Hamilton con la tuta Ferrari

Basandosi su misurazioni partite dopo che il post in questione ha raggiunto otto milioni di visualizzazioni, si calcola che HP, sponsor principale, abbia generato un valore di 62.100 dollari, più della stessa Ferrari, ferma (per così dire) a quota 50.000 dollari. Più di 40.000 dollari con la singola apparizione social di Hamilton in rosso per gli altri sponsor presenti sulla veste da pilota ufficiale, dai 48.000 per IBM ai 37.200 per RM. Passando per poi i 40.200 dollari generati per Puma, 45.300 per VGW, 41.500 per Ceva e 35.900 per Unicredit. In totale il post ha creato valore per circa 400.000 euro.

Hamilton dovrà ancora dimostrare quanto potrà essere competitivo in pista con la Ferrari, ma di certo possiamo dire senza tema di smentita che il matrimonio tra le due parti già da ora è un successo dal punto di vista del marketing (sviluppato in maniera eccelsa) ed economico, anche per gli sponsor ovviamente.

Bearman sarà il futuro di Ferrari? Il parare di Komatsu

Ma la Ferrari potrebbe essersi assicurata anche un futuro promettente. Questo è il parere di Ayao Komatsu, team principal di Haas che ad Autosport ha indicato il pilota del Cavallino del futuro, ovvero Ollie Bearman.

Certo, parliamo di un giovane già nel programma piloti di Maranello, e che attualmente si prepara al debutto a tempo pieno in F1 con Haas. Ma già l’anno scorso ha dimostrato di avere una buona stoffa, sostituendo in medias res Carlos Sainz, alle prese con una appendicite, per correre nel GP dell’Arabia Saudita e cogliere alla fine un ottimo settimo posto in gara.

“La Ferrari non potrà ignorare Bearman”

“È un pilota Ferrari e lo abbiamo per due anni, più un’opzione per un altro anno”, ha spiegato Komatsu -, ma se facciamo un buon lavoro e così anche Ollie, la Ferrari non lo potrà ignorare. Non lo tratto come se fosse una matricola in senso stretto, perché prestiamo molta attenzione a quello che ha da dire. Lui ha una buona esperienza nell’Academy Ferrari, nel simulatore e così via. E ogni volta che sale in macchina, il suo feedback è sempre stato eccellente, così come l’approccio e la velocità”.

Il team principal Haas è insomma estremamente soddisfatto di Bearman, tracciando per lui magnifiche sorti e progressive. “A Baku e Interlagos lo abbiamo visto in entrambe le sessioni di qualificazione superare Nico Hulkenberg, che era il nostro riferimento. Ferrari vorrà da noi un feedback continuo, […] ma vorrei anch’io dare loro un feedback, perché hanno avuto un ruolo cruciale nella sua carriera e conoscono Ollie meglio di noi, quindi qualsiasi aiuto possiamo ottenere da loro sarebbe utile”.