F1, Hamilton mette già sotto pressione la Ferrari: Lewis batte Leclerc sui social e veste rosso anche sul presepe

Tutti pazzi per Lewis Hamilton. L’arrivo del fenomeno inglese a Maranello sembra aver accesso una voglia matta di Ferrari. L’entusiasmo dei tifosi del Cavallino Rampante a Fiorano nel primo giorno di test ne è stata la dimostrazione lampante. Ma la voglia di vedere Lewis in rosso ha contagiato tutti scatenando l’entusiasmo sui social ma anche in vista del prossimo Natale.

Le prime richieste del britannico

Il primo giorno sulla SF-23 non è stato solo “di scena” per Lewis Hamilton. Il campione britannico sembra intenzionato a sfruttare ogni minuto di questa fase della stagione per arrivare nelle migliori condizioni all’inizio della stagione. Certo la prova di Fiorano servirà a poco in ottica futura visto che è avvenuta, secondo regolamento FIA, sulle monoposto di due stagioni fa. La curiosità principale era legata al suo adattamento al volante Ferrari molto diverso da quello che ha avuto in disposizione in Mercedes ma sembra che le poche modifiche chieste e apportate siano già sufficienti. Servirà invece qualche ora in più di lavoro per assecondare le richieste sulla pedaliera che dovrà e essere adeguata per i test di Barcellona. Ma al di là delle modifiche piccole o grandi che siano, ora toccherà alla scuderia riuscire a rispondere con una monoposto competitiva alle grandissime aspettative dei tifosi, una pressione mediatica e non che tutto il team dovrà saper gestire.

Lewis batte Leclerc sui social

La prima vittoria di Hamilton tra compagni di squadra. Un tema che nel corso della stagione sarà particolarmente caldo. Chi sarà il leader? Chi il comprimario? Domande che giornalisti e opinionisti si chiedono già da mesi sul rapporto tra Lewis e Leclerc. Vasseur è convinto che la rivalità interna sia un bene per la squadra e che aiuterà tutto il team a migliorare. Ma di certo è un aspetto, quello del confronto interno, che sarà monitorato con grande attenzione. Per il momento la prima vittoria, ma solo relativa ai social, è quella del britannico. Il post su Instagram del suo primo giorno da ferrarista ha infatti ottenuto un riscontro record con oltre 5 milioni di like, andando a rubare il primato nel mondo della F1 che apparteneva a Leclerc dopo la vittoria a Monza e che si è fermato (si fa per dire) a poco più di 4,5 milioni.

Lo “sbarco” sul presepe

Come spesso accade ai fenomeni dello sport anche Lewis Hamilton avrà un posto speciale sul presepe napoletano. A San Gregorio Armeno, la strada di Napoli che da sempre è la casa del presepe, non hanno perso tempo e l’artigiano Genny Di Virgilio ha già preparato la statuina del pilota inglese in tenuta rossa. La Hamilton-mania sembra essere già esplosa anche se la prima statuina vede il pilota inglese con casco rosso, invece del simbolico giallo che ha deciso di utilizzare per i suoi primi test a Fiorano. Ma da qui al prossimo Natale c’è spazio per fare tutte le modifiche del caso.