F1, addio Masolin e Valsecchi ufficiale: video dell'ex pilota, è polemica. La frase sessista pagata cara

Dopo le voci dei giorni scorsi circa l'addio di Federica Masolin arriva la prima ufficialità sulla mini rivoluzione nel team di Sky Formula 1 con Davide Valsecchi che ha pubblicato un video in cui a molti non è sfuggito un passaggio amaro dell'ex pilota.

25-02-2024

La notizia era nell’aria da una settimana, ora arriva la prima ufficialità. Davide Valsecchi lascia il team di F1 di Sky Sport per il Mondiale oramai alle porte che partirà il prossimo fine settimana col Gran Premio del Bahrain con la gara eccezionalmente in programma di sabato. L’ex pilota, ora opinionista, ha reso la notizia ufficiale con un video sui suoi social in cui a molti non è sfuggito un passaggio polemico subito colto dai numerosi followers. Ancora non ci sono notizie ufficiali circa l’addio di Federica Masolin ma tutto fa pensare che l’impregno Champions della giornalista intrapreso lo scorso anno la porterà via dalla Formula 1 in tv.

F1, Davide Valsecchi lascia Sky con un video: è polemica?

Con questo messaggio ed un video pubblicato sulla propria pagina Instagram, Davide Valsecchi ha dato il suo addio a Sky Sport F1 a una settimana esatta, anche meno, dall’inizio del Mondiale di Formula 1 che scatterà a partire da giovedì in Bahrain con le prime prove libere e la gara eccezionalmente al sabato:

Non ci sarà Sky nel mio 2024 ma la passione per la F1 e i motori è più forte che mai.

Ci divertiremo insieme su YouTube e sul mio nuovo sito ValseMotori.it

Valsecchi lascia Sky, la frase polemica: paga quel commento sessista?

Al di là del post, c’è un passaggio all’interno del video che ha fatto drizzare le antenne dei numerosi followers dell’ex pilota, da diversi anni oramai parte integrante del team di Sky Sport F1. Ad un certo punto, Valsecchi dice: “Devo dirvi una cosa che forse in molti di voi già sapranno, non lavorerò più per Sky per la Formula 1 questa stagione… peccato!“

Un passaggio che lascia trasparire un pizzico di amarezza da parte di Davide Valsecchi. Che ricordiamo nell’ultima stagione era finito al centro delle polemiche per un commento sessista in diretta durante un collegamento dal paddock al Gran Premio di Spagna, al pari dell’altro opinionista ed ex pilota, Matteo Bobbi. I due furono anche sospesi da Sky per un gran premio. Ma va detto, a onor del vero, che Bobbi è stato riconfermato da Sky tanto da aver già presenziato alla tre giorni di test andati in onda online.

Cosa farà Valsecchi nel 2024: ancora F1

Nel suo futuro, come detto dallo stesso Valsecchi nel post e nel video ci saranno ancora i motori e ancora la F1, in quanto collaborerà con il canale inglese F1TV in alcune gare. Inoltre ha annunciato di aver aperto un nuovo blog dove parlerà di Motori, F1 e categorie minori con tanto di canale YouTube.

La nuova squadra di Sky per la F1: Camiciolli e Capelli al posto di Masolin e Valsecchi

In attesa dell’ufficialità dell’addio di Federica Masolin assorbita in toto dal calcio e dalla Champions League, si attende la presentazione del team di Sky Sport F1 prevista per inizio settimana prima della partenza per il Bahrain. La conduttrice verrà sostituita da Davide Camicioli, già volto di Race Anatomy. Per quanto riguarda Valsecchi, ci sarà il gran ritorno in prima linea di Ivan Capelli già presente in commento ai test del Bahrain, e voce storica della F1 già in Rai con Gianfranco Mazzoni. L’ex pilota di F1 è entrato a far parte della squadra di Sky lo scorso anno

Dovrebbe rimanere intatta, invece, la squadra al commento. Accanto a Carlo Vanzini, telecronista della F1 per Sky, confermati il giornalista Roberto Chinchero ed il pilota Marc Gené in quota Ferrari. Il compito di raccogliere pareri di piloti e addetti ai lavori resta di Mara Sangiorgio. Quanto al commento tecnico, confermato anche Matteo Bobbi.