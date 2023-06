F1, commenti sessisti di Valsecchi e Bobbi: decisione ufficiale di Sky

Nell'ultimo GP della F1 in Spagna, Davide Valsecchi e Matteo Bobbi sono stati molto criticati per delle frasi giudicate sessiste: Sky Sport ha preso dei provvedimenti.

07-06-2023 16:50

Hanno creato molto rumore sui social alcuni commenti definiti sessisti da parte dei commentatori di Sky Sport Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Durante l’ultimo GP infatti, prima della partenza, i due volti noti della F1 sono inciampati in un “complimento” poco elegante nei confronti di una ragazza ripresa dalla telecamera. Evidente l’imbarazzo manifestato dalla collega Federica Masolin, che ha preferito prendere subito le distanze.

Le due battute infelici

Tutto è nato da una battuta infelice di Matteo Bobbi a Davide Valsecchi: “Volevo dire a Davide che dietro di lui c’è un bel “pacchetto di aggiornamenti” se si gira“, il collega si volta per osservare una ragazza che camminava lì vicino e commenta: “Li conosco, purtroppo mi hanno detto che non si può testarli“. A quel punto, è l’inviata Federica Masolin a intervenire nella conversazione: “Io chiedo asilo politico, non possiamo guardare qualche intervista invece di ascoltare questi due?”.

La Masolin infine stuzzica i due colleghi, chiedendogli se le loro mogli saranno felici di tali commenti. Bobbi prova a smarcarsi: “Io se torno a casa mi sa che prendo un sacco di mazzate le prendo“. Valsecchi, invece, se ne esce con un’altra battuta poco gradita: “Ho già fatto due volte l’operazione per gli occhi perché ho perso la vista fin da bambino a guardare quelle cose“.

Le scuse di Bobbi e Valsecchi

Non sono mancate però le scuse da parte dei due opinionisti di Sky Sport. Sui social, Valsecchi ha scritto: “Mi dispiace, tanto, perché domenica nel dopo gara sono caduto in uno scambio di battute di cattivo gusto e ho usato parole non adatte e irrispettose. E io non lo sono. Per questo vorrei chiedere scusa a chi si fosse sentito offeso, alle donne e a Sky, davvero”.

Questo invece il pentimento di Bobbi: “Sono finito in ghiaia. Essendo tutt’altro che una persona irrispettosa, chiedo sinceramente scusa a chi si fosse sentito offeso, ribadendo il mio totale e profondo rispetto verso tutti e tutte le donne, in particolare a cominciare dalla splendida donna che ho accanto”.

Valsecchi e Bobbi sospesi da Sky Sport

Le scuse accettate solo in parte da Sky Sport, che ha comunque decido di sospendere entrambi per un Gran Premio. Nel prossimo GP di F1, in programma in Canada domenica 18 giugno, ci sarà perciò più spazio per Federica Masolin, apprezzata invece per la sua gestione della situazione.