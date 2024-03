F1, Federica Masolin vuota il sacco dopo l'addio, da Leclerc a Hamilton: "Sessismo Bobbi-Valsecchi, sono stata male"

Federica Masolin rompe il silenzio dopo il suo addio alla Formula 1 in tv e parla del suo presente, del suo futuro, poi analizza il lato umano di Leclerc ed Hamilton e torna sull'episodio di sessismo Bobbi-Valsecchi vissuto da lei in prima fila

14-03-2024 16:43

Alcuni fan ancora non si danno pace. La perdita di Federica Masolin è stato un duro colpo per gli appassionati della Formula 1. Nonostante la bravura di Davide Camicioli e la quota rosa, garantita dall’espertissima Vicky Piria, sono ancora in tanti a rimpiangere la giornalista che è passata quasi a tempo pieno al calcio.

Proprio la Masolin in una recente intervista si è confessata dopo l’addio al team di Sky Sport F1 parlando del rapporto con Charles Leclerc, con Lewis Hamilton futuro pilota Ferrari ma anche tornando sull’episodio che vide protagonisti in negativo Matteo Bobbi e Davide Valsecchi per le frasi sessiste che costarono una sospensione da parte dell’emittente televisiva.

Federica Masolin e l’addio alla F1: calcio e non solo, cosa farà adesso

Un cambiamento radicale, ma al tempo stesso graduale. Federica Masolin volto di punta di Sky Sport nel giro di un paio di anni ha visto stravolto il suo ruolo all’interno della tv a pagamento. Dopo un decennio a seguire la F1, la giornalista e conduttrice è passata prima part time al calcio sostituendo Elena Billò alla conduzione della programma di Champions League, per poi diventare full time e abbandonare definitivamente proprio all’inizio di questo 2024 i circuiti e i paddock.

Federica Masolin è stata la protagonista di una recente puntata del podcast ”Passa dal BSMT” di Gianluca Gazzoli in cui ha parlato della sua esperienza in F1 per una decina di anni, del suo addio e del suo futuro: “È stata la cosa più bella che mi potesse capitare per me che amo viaggiare, le macchine e parlo le lingue. Un sogno diventato realtà, Pensavo di trovare un mondo lontano da me e invece ho trovato una rete veramente molto aperta. Futuro? Faccio sempre il tifo per la squadra di Sky Sport F1 e avrò un ruolo diverso, magari sarò presente a qualche gara e chissà potrei intervistare Lewis Hamilton vestito di rosso Ferrari”.

F1, la Masolin parla del rapporto con Leclerc ed Hamilton

Impossibile non chiedere alla Masolin che li ha vissuti da vicino per tanti anni un giudizio umano su due grandissimi piloti, Charles Leclerc e Lewis Hamilton che il prossimo condivideranno il box Ferrari. Federica non si è sottratta alla domanda: “Charles è un ragazzo pulito, sorridente, gentile, educato e disponibile. La sua normalità piace. Lui è un supereroe normale, pulito, ha avuto fidanzate normali, la mamma in pista, i fratelli”.

E su Hamilton in Ferrari: “Lewis mi ha sorpreso umanamente e a livello comunicativo, ha tante cose da dire. Se ha deciso di intraprendere questa strada, significa che sente di essere al culmine della sua carriera. Non vedo l’ora di seguire questo nuovo capitolo della sua storia“.

Federica Masolin: il ricordo di Jules Bianchi legato a Leclerc

Proprio parlando del lato umano di Charles Leclerc, Federica Masolin ricorda Jules Bianchi e si sofferma su un aspetto che riguarda il pilota monegasco, il suo rapporto “fraterno” lo definisce la giornalista con il compianto francese morto a Suzuka nel 2014. “Jules è stato il suo amico fraterno, Charles ha un modo di essere gentile e naturale, e a me piace perché conoscevo Jules. Mi piace pensare che lui stia portando a termine un percorso”.

F1, la Masolin ricorda l’episodio del sessismo in diretta di Bobbi e Valsecchi

Nel corso dell’intervista è venuto fuori anche l’episodio dello scorso anno, al Gran Premio di Spagna in cui durante un collegamento in diretta dal circuito di Barcellona, Davide Valsecchi e Matteo Bobbi si lasciarono andare a un paio di commenti sessisti su una ragazza inquadrata dalle telecamere. I due finirono nella bufera e Sky li sospese per un Gp.

Federica Masolin era proprio al fianco di Valsecchi in quel momento e ricorda così tutto quello che successe, al momento e nei giorni successivi: “Non l’ho vissuta bene, sono stata male per loro. Li conosco benissimo, Davide (Valsecchi, ndr) è mio fratello, quello pasticcione ma un buono, Matteo (Bobbi, ndr) un bravo ragazzo. Uno è il papà di due bambini, l’altro è un ragazzo super per bene con una compagna. Era tutt’altro che una frase denigratoria. Detta così, tra amici, come fossero al bar, all’inizio non l’ho percepita come un’offesa al genere femminile, io sono una ragazza quindi lungi da me l’essermi sentita offesa. Non meritavano tutto quell’accanimento specie a livello social”.