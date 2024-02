F1, chi è Vicky Piria nuovo volto e voce di Sky: ufficiale l'addio di Federica Masolin dopo Valsecchi

Dopo l'addio di Federica Masoline Davide Valsecchi, sarà Vicky Piria oltre a Ivan Capelli con Davide Camiciolli la voce al commento tecnico della F1 in tv durante i week del Mondiale 2024

26-02-2024 13:11

Colpo di scena all’ultimo giro o quasi. Sarà Vicky Piria oltre a Ivan Capelli la voce al commento tecnico della F1 in tv durante i week del Mondiale 2024 che inizierà giovedì con le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain con la gara anticipata al sabato.

Oggi Sky ha ufficializzato la squadra di giornalisti e opinionisti che seguirà il campionato mondiale di Formula 1. Confermate tutte le indiscrezioni dell’ultima settimana a cominciare dagli addii di Federica Masolin e Davide Valsecchi e le new entry di Davide Camiciolli, Ivan Capelli comunque nel team di di Sky Sport F1 e appunto la novità tenuta nascosta fino a oggi di Viky Piria.

La nuova squadra di Sky per la F1: Camiciolli e Vicky Piria al posto di Masolin e Valsecchi

La conferenza di presentazione di oggi del team di Sky Sport F1 ha sciolto tutti i dubbi. Dopo Davide Valsecchi che ha salutato ieri con un video sui social, anche Federica Masolin dice addio al mondo della F1 assorbita in toto dal calcio e dalla Champions League.

La conduttrice verrà sostituita da Davide Camicioli, già volto di Race Anatomy. Per quanto riguarda Valsecchi, a differenza di quanto trapelato nell’ultima settimana non ci sarà Ivan Capelli già presente in commento ai test del Bahrain, e voce storica della F1 già in Rai con Gianfranco Mazzoni. O meglio l’ex pilota Ferrari farà parte della squadra Sky ma nel ruolo centrale di opinionista ci sarà una figura femminile, Vicky Piria, anche lei pilota automobilistica italiana classe 1993.

Resta intatta, invece, la squadra al commento. Accanto a Carlo Vanzini, telecronista della F1 per Sky, confermati il giornalista Roberto Chinchero ed il pilota Marc Gené in quota Ferrari. Il compito di raccogliere pareri di piloti e addetti ai lavori resta di Mara Sangiorgio. Quanto al commento tecnico, confermato anche Matteo Bobbi.

F1, Chi è Vicky Piria: il nuovo volto e voce di Sky Sport F1

Vittoria Piria, detta Vicky è nata a Milano l’11 novembre 1993. Cresciuta in Umbria, a Perugia, da madre inglese e padre italiano. Volto noto dell’automobilismo italiano e anche della tv avendo lavorato a Mediaset in questi anni sia per la Formula E che conducendo il programma di motori Drive Up. “Sono fiera e onorata di essere entrata nel team Sky”, ha commentato la Piria in occasione della conferenza stampa organizzata da Sky Sport.