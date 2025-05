Inter, Inzaghi e il futuro in Arabia Saudita dopo la Champions: ecco come Marotta intende trattenerlo

A pochi giorni dalla finale di Champions, la maxi offerta dell'Al Hilal tenta Inzaghi. La strategia del club nerazzurro per convincere il tecnico a rinnovare.

Tra Champions e futuro. Tutto in poco più di una settimana. L’Arabia Saudita tenta Simone Inzaghi a suon di milioni, ma Marotta ha un piano per convincerlo a restare al timone dell’Inter. La questione, però, sarà affrontata (subito) dopo la finalissima col Psg.

Inter, Inzaghi e la maxi offerta dell’Al Hilal

Ieri Inzaghi ha inaugurato la settimana che porta alla partita dell’anno in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera. Inter-Psg vale la Champions e, dunque, un posto nella storia. Pur sottolineando che “sarebbe folle parlare ora del mio futuro” e che “qui sto benissimo”, il tecnico della seconda stella nerazzurra ha confessato di aver ricevuto offerte dalla Saudi Pro League.

Non è un mistero: l’Al Hilal è pronto a ricoprirlo d’oro. Le cifre che ballano sono da brividi: 25 milioni di euro a stagione per due anni di contratto. E se i media arabi danno per certo il suo approdo alla squadra di Riad che è anche sulle tracce di Osimhen e Cristiano Ronaldo per presentarsi al Mondiale per Club con una rosa attrezzata, l’allenatore frena e rinvia ogni discorso a dopo la finale. “Subito ci siederemo e parleremo per il bene dell’Inter come abbiamo sempre fatto”.

Il piano di Marotta in due mosse per convincere Inzaghi

Lo scudetto perso non ha certo cambiato i piani dell’Inter, che vuole continuare con Inzaghi. Per convincerlo la società intende andare incontro alle richieste del tecnico emiliano che non riguardano solo il contratto.

Partiamo, però, proprio dal rinnovo. Inutile girarci intorno: il club di viale della Liberazione non potrà mai pareggiare l’offerta degli arabi. Ma ciò non significa che la proposta di Marotta non sia altrettanto allettante. Già, l’Inter offre il prolungamento fino al 2027 con opzione per il 2028 a 7-8 milioni (ora ne percepisce 6,5) l’anno più bonus.

Mercato, serve una svolta: il tecnico chiede garanzie

È senza dubbio il mercato la questione che sta più a cuore all’ex Lazio. Inzaghi chiede garanzie, ossia colpi in grado di elevare il tasso tecnico dell’organico. Quindi, basta investimenti ridotti e low profile.

In tal senso, la società si è già assicurata il talentuoso Susic ed è a un passo dal definire l’acquisto di Luis Henrique. Ma è soprattutto in attacco che bisogna intervenire. Serve un’alternativa di spessore a Lautaro e Thuram ed è per questo motivo che il club è disposto a spendere fino a 40 milioni per una punta. Basterà a convincere l’allenatore?