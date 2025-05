Napoli incanta con la festa scudetto del lungomare. E De Laurentiis dà il benvenuto a De Bruyne 

Spettacolari le immagini delle celebrazioni del tricolore, Conte e gli azzurri si lasciano trascinare dall’amore dei tifosi. E il presidente annuncia che il grande colpo è vicino

I giocatori del Napoli che sventolano lo scudetto sui pullman scoperti acclamati da 150mila tifosi sullo splendido lungomare di Partenope: è questa l’immagine della festa degli azzurri di Antonio Conte per il quarto tricolore della storia del club. Un entusiasmo che contagia Aurelio De Laurentiis: in tv il presidente annuncia che è praticamente fatta per l’arrivo di Kevin De Bruyne.

Napoli, incanta la festa scudetto sul lungomare

L’attesa è cominciata al mattino presto, prima delle ore 8, con i tifosi a premere sui punti di ingresso al lungomare, blindato dalle forze dell’ordine. Poi l’apertura dei varchi e la corsa dei supporter azzurri per accaparrarsi le prime file e le ore sotto il sole per aspettare lo sbarco del Napoli di Antonio Conte, campione d’Italia. Inizia così la festa per lo scudetto degli azzurri, arrivata al suo culmine alle ore 15:18, quando i due pullman scoperti hanno preso il via dal molo di Mergellina con a bordo i giocatori del Napoli, Conte e il suo staff, il presidente Aurelio De Laurentiis e altri dirigenti e invitati speciali, sbarcati dall’aliscafo Orion partito poco più avanti, dal molo di Porta di Massa.

Conte e Politano scatenati, il ricordo del piccolo Daniele

Il Golfo di Napoli da un lato, il mare dei tifosi azzurri dall’altro: procedono così i pullman, scortati da un servizio d’ordine che spegne immediatamente i bollori di chi – pochissimi – vorrebbe esagerare. Sul lungomare Caracciolo c’è uno spazio contigentato per 150/200mila spettatori – altri sono davanti ai maxischermo distribuiti in vari punti della città – e Napoli lo riempie tutto. Il colpo d’occhio dall’alto è straordinario, come l’entusiasmo dei giocatori del Napoli.

Come al Maradona, Matteo Politano è quello che guida i cori dei tifosi, issato più in alto rispetto ai compagni. Ma anche Antonio Conte è scatenato: beve champagne, bagna i tifosi in basso, canta e abbraccia i suoi giocatori. Sui pullman del Napoli sventolano tricolori con la parola “AG4IN”, il claim di questo scudetto, ma spiccano anche una bandiera della pace ed un’altra con la faccia e il nome di Daniele, il piccolo tifoso del Napoli che lo spogliatoio azzurro aveva adottato prima della sua morte prematura, dovuta ad una grave malattia.

De Laurentiis dà il benvenuto a De Bruyne

Tra i più felici, ovviamente, Aurelio De Laurentiis. Al microfono di RaiSport il presidente del Napoli ringrazia le autorità per essere riuscite a organizzare l’evento con così tanto preavviso, rivendica “il modello Napoli” da lui varato che ha portato il club a diventare una big del calcio italiano e a vincere due scudetti in tre anni. E poi, dopo aver ribadito la sua posizione sulla questione Conte (“gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro”) si lascia andare a una confessione su Kevin De Bruyne.

“Arriverà? Probabilmente sì – si lascia scappare ADL – credo che abbia comprato bellissima villa qui in città. Stamattina ci siamo collegati con lui e la moglie e il figlio di 9 anni, è stata una bellissima visione. Una coppia, anzi un triplete considerando il figlio, fantastico. Se possiamo dare la notizia? Ancora no, prima che ci sia nero su bianco non diamo notizie”. Le sue parole sono fuochi d’artificio che rendono la festa ancora più straordinaria per i tifosi del Napoli.