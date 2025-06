MotoGP Assen diretta qualifiche LIVE: Quartararo, Bagnaia e Marquez per la pole, Fernandez e Aldeguer in Q2

Ultimo aggiornamento: 28-06-2025 11:09

Circuito Assen, 28 giugno 2025 – Il week end del Gran Premio di Olanda decima prova del Mondiale MotoGP. Classico sabato intenso per la classe regina che scende in pista in mattinata per l’ultima sessione di prove libere per poi fare sul serio con le qualifiche, Q1 e Q2, dove i big, da Quartararo miglior tempo ieri e i soliti Marquez, Bagnaia e compagnia si giocheranno la pole in vista della Sprint del pomeriggio. Particolare attenzione su Marc reduce da due cadute.

