Gp Austria, Hamilton poco sereno fa infuriare Antonelli in radio: impeding, il gesto di Lewis, frecciata di Kimi

Hamilton protagonista in negativo al Gp di Austria, l'inglese della Ferrari si è macchiato di un episodio di impeding contro Kimi Antonelli che si è infuriato via radio, le scuse di Lewis, la reprimenda FIA

Non è iniziato nel migliore dei modi il week end del Gran Premio d’Austria per Hamilton. L’inglese è stato protagonista in negativo di un impeding nei confronti proprio del suo giovane erede in Mercedes, Andrea Kimi Antonelli che non l’ha presa bene. Lewis si è prontamente scusato, l’episodio è finito sotto la lente d’ingrandimento della direzione corsa, l’inglese se l’è cavata con una lavata di testa. Ma non è la prima volta che il pilota Ferrari si “macchia” di un episodio del genere tra prove e qualifiche.

Impeding: Hamilton distratto, Antonelli lo m

Problemi al cambio ne hanno limitato l’azione in pista nella prima sessione di prove libere, poi nella seconda i soliti problemi a trovare il feeling con la SF-25. Ma soprattutto un episodio ha messo in dubbio ancora una volta la serenità del 7 volte campione del mondo in questa sua difficile esperienza alla Ferrari. Non è stato un buon inizio di Gp d’Austria per Hamilton. Ma soprattutto Lewis si è macchiato dell’ennesimo episodio di impeding, stavolta nei confronti di Antonelli.

Hamilton stava procedendo lentamente in un giro di rientro o cool down e si trovava “comodamente” in mezzo alla pista quando è sopraggiunta la Mercedes di Antonelli impegnato in un giro veloce. Ancor peggio, dalle immagini, Lewis sembra scartare verso la traiettoria della frenata per la curva successiva, costringendo Kimi ad andare largo sul cordolo esterno e oltre dove per fortuna non c’era ghiaia altrimenti Aka si sarebbe insabbiato.

Antonelli furioso nel team radio, Hamilton chiede scusa

Il più classico degli impeding. Che ha fatto andare su tutte le furie Antonelli che si è aperto via radio con Peter Bonnington, storico ex ingegnere di pista di Hamilton ereditato da Kimi: “Ma che succede a queste persone? Onestamente?”. Hamilton resosi conto dell’errore fatto, ha chiesto scusa ad Antonelli che lo passava all’esterno, mettendo fuori la mano mentre in radio ha detto ad Adami: “Maledizione! Non potevo vedere Antonelli, mi spiace!”

Kimi ha glissato sull’episodio dopo le libere anche se in un passaggio si è lasciato scappare una frase: Non sono riuscito a fare un giro pulito. Purtroppo in FP2, dopo essere partito bene, sono stato bloccato un paio di volte.