F1 Monaco, Hamilton penalizzato per impeding a Verstappen: Adami pasticcia in radio, la nuova griglia di partenza

Tegola per Lewis Hamilton a Monaco: penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Verstappen. Non sono bastate le scuse a Max, altro pasticcio con Adami in radio. Come cambia la griglia di partenza

E figurati se la Ferrari poteva godersi una qualifica come si deve. Senza problemi. Come se non fossero bastati gli incidenti di Leclerc ieri ed Hamilton oggi nelle libere, Maranello deve fare i conti con la penalizzazione di tre posizioni inflitta a Lewis ritenuto colpevole di impeding a Max Verstappen nel corso delle qualifiche. Non sono bastate le scuse da parte dell’ex Mercedes, peraltro accettate dal pilota Red Bull.

Ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento un problema di comunicazione tra Hamilton e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami, da qui il pasticcio che ha portato a rallentare l’olandese. Lewis partirà dunque settimo invece che quarto su una pista dove superare è difficile.

Impeding di Hamilton a Verstappen: cosa è successo

Lewis Hamilton si è aggiunto alla lista dei piloti penalizzati per il Gran Premio di Monaco dopo che i commissari hanno stabilito la sua responsabilità, del team si scoprirà, nell’aver ostacolato Max Verstappen durante le qualifiche, vale a dire “impeding”. Hamilton è stato pizzicato mentre procedeva lentamente all’ingresso di Massenet, laddove aveva avuto un incidente sul finire delle libere 3, nella fase iniziale della Q1, mentre Verstappen, che aveva appena iniziato un giro veloce, si avvicinava a velocità molto più elevata.

Altro pasticcio radio tra Hamilton e Adami

Sembrava filare tutto liscio, specie dopo Imola. Ed invece dietro la penalizzazione di Lewis Hamilton c’è un nuovo pasticcio radio con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Nell’episodio incriminato con Verstappen infatti dai team radio si sente Adami che prima informa Lewis di un Max nel suo giro veloce dietro di lui, poi però gli dice che l’olandese sta “rallentando”, quando in realtà la vettura 1 era sempre impegnata nel giro veloce. Ecco perchè Hamilton aveva ripreso parzialmente posizione e velocità.

Adami: “Verstappen spinge, 3 secondi dietro di te […], scusa sta rallentando”

[Verstappen nel suo giro veloce passa Lewis che si lamenta]

Hamilton: “Mi hai detto che stava rallentando, amico! Per l’amor del cielo! Aveva rallentato?”

Hamilton e Verstappen, il chiarimento dopo le qualifiche

I commissari non hanno voluto sentire scuse da parte della Ferrari. Il pilota non è responsabile ma “come in altri casi” dice la nota della FIA non sono ammesse deroghe su errori di comunicazione da parte del muretto. Dal canto suo Hamilton si era prontamente scusato con Verstappen subito dopo le qualifiche, come si evince dalle foto. E anche nelle dichiarazioni i due sono stati molto concilianti.

Hamilton : “Penso di aver fatto un buon lavoro nel tenermi fuori dalla traiettoria di tutti, ma poi la squadra ha detto che Max stava facendo un giro veloce, quindi ho girato a sinistra, poi hanno detto ‘no, non sta facendo un giro veloce’, quindi stavo per riprendere potenza. Credo di aver accelerato per circa 10 metri ma sicuramente lo distraevo”

: “Penso di aver fatto un buon lavoro nel tenermi fuori dalla traiettoria di tutti, ma poi la squadra ha detto che Max stava facendo un giro veloce, quindi ho girato a sinistra, poi hanno detto ‘no, non sta facendo un giro veloce’, quindi stavo per riprendere potenza. Credo di aver accelerato per circa 10 metri ma sicuramente lo distraevo” Verstappen: “Ho capito subito che la squadra gli aveva detto che stavo facendo un giro lento quando in realtà stavo facendo un giro veloce. Non è colpa di Lewis. Gliene ho già parlato. È un errore della squadra”.

Quante penalità a Monaco: Hamilton come Stroll e Bearman

Hamilton si unisce a Ollie Bearman e Lance Stroll nelle penalità che saranno scontate in griglia di partenza: il debuttante della Haas è stato decurtato di 10 posizioni per violazione del regime di bandiera rossa nelle prove libere (sanzione forse troppo dura per l’inglese), mentre il pilota dell’Aston Martin è stato sanzionato due volte, una posizione per aver portato al tamponamento Charles Leclerc nelle FP1 e tre posti per un impeding con Gasly in qualifica.

Come cambia la griglia di partenza del Gp di Monaco