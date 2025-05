F1, Gp Monaco 2025: info, orario, dove vederlo in tv e streaming. Ferrari da battaglia a casa di Leclerc

La F1 sbarca a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco dove si rinnoverà la sfida di Verstappen alle McLaren e la Ferrari spera di fare bene con Hamilton e il padrone di casa Leclerc vincitore lo scorso anno

Nemmeno il tempo di archiviare il successo di Verstappen a Imola che la Formula 1 si sposta nel cuore del Principato per il Gran Premio di Monaco, ottava prova del Mondiale 2025. Uno degli appuntamenti più prestigiosi, glamour e attesi della stagione. Riflettori puntati sul padrone di casa Charles Leclerc anche se ripetere il successo dello scorso con questa Ferrari è alquanto un’utopia.

Decisiva sarà come sempre la prestazione in qualifica, fondamentale su un tracciato dove è difficile sorpassa. Anche per questo solo in questa gara ci sarà una importante novità regolamentare. Vediamo quale ma soprattutto a che ora e dove vedere prove, qualifiche e Gran Premio di Monaco.

Ferrari a Monaco: Leclerc sogna il bis, Hamilton cerca risposte

Negli occhi ancora la vittoria dello scorso anno di Charles Leclerc, che corre tra le stradine di casa. Con la Ferrari di questo avvio di stagione sognare anche solo un bis sarebbe impossibile. Anche se, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la scuderia di Maranello potrebbe far riferimento nuovamente all’ala posteriore per tentare di tamponare i problemi correlati al retrotreno.

Ma al centro dell’attenzione ci sarà anche Lewis Hamilton, il cui feeling con la SF-25 resta lontano dall’ideale. Il sette volte campione del mondo viene da una bella rimonta a Imola, da 12° a 4° ma i problemi della rossa in qualifica con entrambi i piloti fuori in Q2 sono un segnale preoccupante in vista di Monaco, dove il sabato è praticamente tutto: su un circuito dove sorpassare è utopia, come dimostra la gara dello scorso anno quando la top ten della corsa e delle qualifiche furono identiche.

GP Monaco: in che consiste la regola dei due pit stop obbligatori

Proprio per evitare un altro trenino dal primo all’ultimo giro, la gara di Montecarlo di domenica prossima vedrà l’introduzione di un’importante novità regolamentare. Per la prima volta infatti, in gara sarà obbligatorio effettuare almeno due pit-stop. E non uno come avviene in tutte gli altri gp per smarcare le due mescole da utilizzare per forza in corsa.

La decisione è stata presa da FIA e dalla F1 per rendere un po’ più movimentata una gara tradizionalmente molto lineare e monotona sulle stradine del principato che sono sempre meno adatte alle monoposto con un passo sempre più lungo e con sorpassi sempre più impossibili.

Le caratteristiche del circuito e il programma

Il tracciato di Monte Carlo, lungo 3.337 metri, è il regno della precisione assoluta. Qui la qualifica è tutto: più che su qualsiasi altro circuito, il sabato decide il destino della domenica. Si inizia con una frenata insidiosa in discesa, poi si scala il Beau Rivage fino al Casinò, dove il punto di corda sembra sparire dietro il cambio di pendenza. Nelle sezioni lente (Mirabeau, Loews, Portier) le monoposto si piegano a traiettorie chirurgiche, con il tornante più lento della stagione a mettere alla prova sterzo e pazienza.

Il tunnel è un lampo di velocità, ma la vera opportunità arriva subito dopo con la staccata della Chicane del Porto. Da lì in poi, è un filo teso tra i muri, con le Piscine a dettare ritmo e margine. Il finale è un sussulto: Rascasse e Noghes non perdonano. A Monaco, la potenza si inchina alla perfezione. Lo scorso anno fu Charles Leclerc a salire sul gradino più alto del podio, centrando il suo primo trionfo sul circuito di casa. Alle sue spalle Oscar Piastri con la McLaren, mentre Carlos Sainz completò il podio.

Venerdì 23 maggio

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Sabato 24 maggio

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 25 maggio

Ore 15: F1 – Gara

F1, GP Monaco: dove vederlo in diretta tv e streaming

Il programma del weekend del Gran Premio di Monaco si spalmerà tra venerdì 23 e domenica 25 maggio. Tifosi e appassionati potranno seguire l’intero weekend su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8, invece, sarà possibile seguire le qualifiche del sabato in differita alle 19 e la gara il giorno seguente alle 18:30.