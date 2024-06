Euro2024, rivelazione Mikautadze: il gemello di Kvaratskhelia che piace tanto alla Juventus è capocannoniere

Il centravanti della Georgia guida la classifica dei bomber in Germania con 3 gol in 3 partite: Giuntoli lo segue da tempo, ma la prossima stagione il suo prezzo potrebbe schizzare verso l'alto

Sono tre le sorprese che ha regalato la Georgia nella fase a gironi di Euro2024: non solo la vittoria sul Portogallo e la qualificazione agli ottavi, anche la vetta della classifica cannonieri con Georges Mikautadze, il gemello di Kvaratskhelia che piace molto alla Juventus, a segno in tutte e tre le gare disputate finora.

Euro2024: Mikautadze della Georgia capocannoniere

Tre gol in tre partite e la vetta della classifica cannonieri davanti a talenti celebrati come il tedesco Musiala e l’olandese Gakpo, oltre che al panzer Füllkrug, allo slovacco Schranz e al rumeno Marin: Georges Mikautdaze, attaccante della Georgia, è una delle rivelazioni di Euro2024, torneo in cui tanti bomber più celebrati – da Mbappé a Cristiano Ronaldo – non hanno di certo brillato.

Euro2024: Mikautadze, il gemello di Kvaratskhelia

Il gemello di Kvicha Kvaratskhelia, invece, ha segnato con perfetta regolarità, aprendo il suo torneo con un gol in girata contro la Turchia, risultato però inutile per la sua Georgia, sconfitta per 3-1. Dopo, però, Mikautadze ha messo la firma trasformando con freddezza i rigori contro Repubblica Ceca e Portogallo, anche se una giocata fondamentale è arrivata in veste di rifinitore, con la palla rubata ieri sera contro i lusitani e l’assist immediato per l’1-0 di Kvara. Mikautadze, d’altra parte, è un centravanti che fa della pulizia tecnica più che della fisicità la sua dote migliore. E proprio per questo motivo ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus.

Euro2024: Mikautadze pallino di Giuntoli, prenderlo ora non sarà facile

Cristiano Giuntoli lo seguiva da tempo e dopo aver portato Kvaratskhelia al Napoli ha continuato a mostrare interesse per Mikautadze anche una volta approdato in bianconero: nella scorsa estate i media francesi – il georgiano giocava e gioca tutt’ora nel Metz – riportarono che la Juve lo stava seguendo. Mikautadze aveva appena terminato una stagione in Ligue 2 da 23 reti e 8 assist e alla fine fu l’Ajax a puntare su di lui, acquistandolo per 16 milioni di euro: l’avvio di stagione turbolento per i lancieri ha penalizzato però il georgiano, tornato in prestito a gennaio al Metz, che poi l’ha riscattato per 13 milioni dopo i 13 gol e 4 assist in 20 partite di Ligue 1.

La prossima sarà una stagione chiave per Mikautadze, che potrà imporsi sin da agosto sul palcoscenico di un campionato top come la Ligue 1: Euro2024 ha confermato per ora le sue qualità, dovesse esplodere definitivamente Giuntoli e la Juventus finirebbero per mangiarsi le mani…