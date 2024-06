Napoli, Kvaratskhelia già sente l'effetto Conte: il gol a Euro2024 scatena i tifosi azzurri

Il georgiano impiega meno di 2 minuti per andare a segno con la Georgia contro il Portogallo: per i supporter partenopei il merito è delle parole del nuovo allenatore

Per i tifosi del Napoli è “l’effetto Conte”: Kvicha Kvaratskhelia ha impiegato meno di 2 minuti per segnare con la Georgia a Euro2024 contro il Portogallo, nella partita seguita alla conferenza stampa di presentazione del tecnico, facendo impazzire i supporter partenopei sul web.

Euro2024, Kvaratskhelia in gol con la Georgia dopo 2’

Non sono passati neanche due minuti dall’inizio di Georgia-Portogallo, gara valida per la 3a giornata del girone F di Euro2024: i lusitani perdono palla in uscita, il centravanti georgiano Mikautadze avanza verso l’area di rigore avversaria e poi serve Kvicha Kvaratskhelia, che entra nei 16 metri a tutta velocità e con un sinistro perfetto per precisione mette la palla in rete, portando in vantaggio la sua nazionale.

Euro2024: Kvaratskhelia in gol, per i tifosi del Napoli è l’effetto Conte

Un gol pesantissimo per la la Georgia – la squadra di Kvara è in lotta per qualificarsi agli ottavi – ma per i tifosi del Napoli è soprattutto la dimostrazione che le parole pronunciate da Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore degli azzurri hanno fatto presa su Kvaratskhelia: è “l’effetto Conte”. Per i tifosi azzurri, le dichiarazioni del tecnico sulla necessità del Napoli di presentarsi con una faccia “incazzata” e di colmare col lavoro e la voglia di vincere il gap con le big del campionato.

Euro2024: Kvara in gol, le reazioni dei tifosi del Napoli

Ma Conte in conferenza ha parlato anche di Kvaratskhelia: “Come lui non ce ne sono”, ha detto il nuovo tecnico del Napoli, provando anche a chiudere le polemiche sul possibile addio del georgiano. “Kvara rimane, voglio essere categorico”, le parole di Conte. Frasi che, secondo i tifosi, hanno fatto presa sul talento georgiano. “Kvara ha seguito la conferenza di Conte e si è gasato a bestia”, il commento di Luigi su X. “Conte dice ‘Resta!’… e lui festeggia con un gol a Euro2024!”, aggiunge Sergio. “Ma che partita sta facendo Kvara? Questo è l’effetto Conte”, commenta Federico. “È bastata la presentazione di Conte per farlo sbloccare”.

Euro2024, il gol di Kvara un guaio per De Laurentiis

Alcuni tifosi sottolineano, però, come il valore e le richieste contrattuali del georgiano sono destinate a salire dopo questa rete. “Questo Kvaratskhelia lo vedrei bene nel Napoli di Conte…”, ironizza Fabrizio. “Il gol di Kvara con la Georgia servirà ad aumentare le offerte che arriveranno al Napoli e che verranno rispedite al mittente”, commenta Venom. Mamo, invece, pensa a De Laurentiis: “Con questo gol dovrà rinnovare ad almeno 6 milioni l’anno”.