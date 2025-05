Roma-Fiorentina, per Zaniolo un'ora da incubo: non brilla, sostituito, sommerso dai fischi ed espulso

La seconda da avversario all'Olimpico per l'ex giallorosso non è fortunata: con l'Atalanta realizzò un gol (ed esultò polemicamente), stavolta con la Viola non ha inciso.

Questa volta il ritorno in campo all’Olimpico da avversario di Zaniolo contro la Roma si è trasformato in un incubo…per Zaniolo. Il talento della Fiorentina non ha ripetuto l’exploit offerto in autunno contro la sua ex squadra, quando vinse con la maglia dell’Atalanta, segnò un gol ed esultò polemicamente in campo e sui social, scatenando la bufera. Un’ora in campo per lui, prima della sostituzione accompagnata dai fischi impetuosi del suo ex pubblico.

La Roma e Zaniolo, una storia finita male

Cronaca di una storia d’amore finita male: così potrebbe intitolarsi un ipotetico libro sull‘esperienza in giallorosso dell’ex gioiellino del vivaio dell’Inter. Che dalla Roma, a un certo punto della sua carriera, è letteralmente scappato. E i tifosi giallorossi non gliel’hanno mai perdonato. Prima il trasferimento al Galatasaray, poi quello all’Aston Villa. Il passaggio estivo all’Atalanta sembrava poter rigenerare l’ex enfant prodige del calcio italiano: così non è stato.

Il gol e l’esultanza polemica in Roma-Atalanta

Pochi lampi a Bergamo per Zaniolo. Tra questi, il gol dello o-2 nel finale del match dell’Olimpico, contro una delle prime espressioni della Roma di Ranieri. Una squadra ancora lontana dai suoi standard attuali, contro cui l’ex di turno affondò il colpo. In campo, col gol e con esultanza vigorosa “esibita” davanti ai suoi ex tifosi, e sui social con una serie di scatti “polemici”, o almeno interpretati come tali da quello che era il suo pubblico.

Zaniolo titolare in Roma-Fiorentina: nessun lampo

Da allora le cose sono cambiate e non poco. Per Zaniolo, che nel frattempo ha rotto pure con Gasperini e s’è accasato alla Fiorentina, e soprattutto per la Roma, che oggi probabilmente è la squadra più brillante dell’intero campionato di Serie A. Forse non è un caso che Palladino abbia rispolverato Zaniolo titolare proprio per il match contro i giallorossi: forse l’allenatore gigliato sperava di ricevere una risposta d’orgoglio dal suo giocatore, che anche in maglia viola non ha incantato più di tanto, almeno fino a ora.

Roma, la vendetta dei tifosi su Zaniolo: cori e fischi

Niente di tutto ciò: nel match dell’Olimpico Zaniolo non ha certo brillato ed è stato sostituito dopo un’ora, al 15′ della ripresa. Nel finale anche l’onta di un cartellino rosso rimediato per proteste contro l’arbitro Chiffi: durante il match c’erano state storie tese con alcuni ex compagni, in particolare Mancini. Fischi impietosi a ogni tocco di palla e, ovviamente, al momento dell’uscita dal campo. Una “vendetta” del tifo giallorosso proseguita sui social. “Zaniolo che poteva diventare un fuoriclasse a Roma, rischia di fare la fine di Balotelli“, un commento pungente. “Bordate di fischi. Non poteva essere diversamente”, un altro affondo. “Giustizia è fatta”, un ulteriore commento pungente.