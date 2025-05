Chi è Ajla Tomljanovic, ex fidanzata di Matteo Berrettini e stoica del tennis per l'infortunio al ginocchio

La prossima avversaria della nostra azzurra ha goduto di grande notorietà in virtù della relazione con Matteo Berrettini e ha raggiunto traguardi notevoli: il nodo infortunio e il ginocchio

La potenza silenziosa della sua presenza, anche oggi che sta lentamente risalendo la classifica WTA dopo i fasti precedenti all’infortunio che ha segnato la sua carriera, hanno condotto la croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic fino ad oggi. Fino allo scontro, al 2° turno del Roland Garros, con la nostra azzurra Jasmine Paolini che ha dimostrato una tempra incredibile pure sulla terra battuta parigina che non risparmia nessuno.

Dalla sua Ajla ha la mentalità, la tenuta psicologica. Di lei si potrebbe aggiungere che ha un temperamento forte, una capacità di controllo e disciplina nonché una determinazione fuori dal comune per via degli stop che hanno condizionato la sua carriera e che le hanno imposto un posizionamento, nel ranking WTA, che forse non rispecchia questa capacità di essere resistente, decisa anche davanti alle avversità subite. Altre avrebbero mollato, lei no.

Chi è Ajla Tomljanovic, ex fidanzata di Matteo Berrettini

Ajla Tomljanovic, è figlia di Ratko, campione d’Europa di pallamano, e di Emina, anche lei sportiva di origine serba: per la loro bambina lo sport è stata una scelta di famiglia, che ha intrapreso ad appena sei anni, risultando subito talentuosa. Estremamente seria, meticolosa e puntuale negli allenamenti e nellla crescita agonistica ha scelto poi il tennis, quando i campioni provenienti dall’ex Jugoslavia hanno incominciato a dimostrare il loro valore e a conquistare la scena internazionale.

Facile appassionarsi alla racchetta quando i protagonisti di allora erano Goran Ivanisevic, ad esempio, e poi lo stesso Novak Djokovic in anni più recenti quando è entrato di diritto nei big 3.

Nata a Zagabria il 7 maggio 1993, Ajla ha scelto il tennis discostandosi dalle passioni dei genitori e dimostrando grande caparbietà nel perseguire i suoi obiettivi agonistici. Molto seria sul campo, la vediamo invece sorridente e allegra sui social, dove vanta un discreto seguito, dopo la relazione con il nostro Matteo Berrettini che l’ha posta al centro di una narrazione a metà tra sport e gossip. Inevitabilmente.

Ma Ajla è molto altro, rispetto a quel che trapela. E pur mantenendo molto riservata la sua privacy, ha condiviso qualche frammento della sua storia. La sua relazione con Berrettini, durata dal 2019 al 2022, è stata sotto i riflettori per la quasi totalità della loro storia che è coincisa con l’ascesa di entrambi nel ranking.

Non solo per la loro presenza comune nei tornei, ma anche per le immagini mostrate nella serie Break Point di Netflix, dove Tomljanovic è comparsa in diversi episodi, quasi sempre accanto al tennista romano, in una mescolanza tra sport e relazione che ha cercato di ricostruire la loro vita a più profondità.

L’epilogo del loro rapporto non è mai stato sancito da comunicati o prese di posizione effettive. Certo è, però, che ha coinciso con la fase più complicata della carriera di Ajla. Da quel punto in poi, complici anche i problemi fisici, non ha mai espresso il suo potenziale con serenità.

L’infortunio al ginocchio

Ci riferiamo al problema al ginocchio che l’ha costretta a fermarsi e a subire un intervento che la mise ko per diversi mesi. Quando Tomljanovic rientra in campo, a fine 2023, è costretta a partire dai tornei minori, a cercare di sentire il ginocchio. La ripartenza è molto, molto lenta.

Il 2024 tra lati e bassi la mette alla prova e a Parigi, al Roland Garros, non ha molti punti da difendere. Poche pressioni e tutto da guadagnare, anche contro la nostra Jasmine Paolini reduce dalla vittoria degli Internazionali di Roma.

La carriera di Ajla Tomljanovic

Attuale numero 71 del ranking WTA, dopo appunto la discesa libera subita con l’anno denso di difficoltà, Tomljanovic ha raggiunto il suo best ranking alla posizione 32 quando sembrava poter aspirare alla Top 10.

A livello di successi personali, nel 2015 registriamo la prima finale WTA a Pattaya City. Un risultato singolare che si è replicato nel 2018 a Rabat e Seoul e nel 2019 a Hua Hin.

Proprio al Roland Garros il miglior risultato nel Grande Slam, con i quarti raggiunti nel 2021 e nel 2022, obiettivo centrato anche agli US Open una sola volta nello stesso anno.

Le relazioni pubbliche e note

Prima di legarsi a Matteo Berrettini, Ajla era la compagna del collega e connazionale Nick Kyrgios, che ha lasciato dopo due anni a causa di un tradimento. Com’è noto, l’australiano ha avuto una storia poi con Anna Kalinskaya ex fidanzata di Jannik Sinner, che attacca con una certa continuità.

Come ha svelato poi il campione romano, non è stato semplice convincere Ajla ad abbandonarsi: “Come è iniziata la nostra storia? Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a passare del tempo insieme… Di solito si comincia così, no?”, ha svelato a Tennis United. Anche Matteo, in precedenza aveva avuto una relazione con una collega, la tennista Lavinia Lancelotti.

La loro vita pre pandemia era scandita dai calendari, quando i rispettivi impegni tennistici lo consentivano insomma. Con il primo lockdown, la coppia si è avvicinata e ha affrontato la convivenza forzata, in Florida. Ai momenti casalinghi hanno alternato allenamenti e sport, per mantenere il tono muscolare e non lasciare che si perdesse la mentalità, la routine quotidiana che impone un calendario così fitto.

A quanto pare è andato tutto bene, come aveva dichiarato Berrettini in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

“Passare da questo a stare sempre insieme per tre mesi è… pesante, anche se è una cosa bella. Soprattutto ci siamo anche allenati insieme, e lì ognuno ha la sua mentalità: io vivo l’allenamento in modo più rilassato, lei è un po’ troppo seria e quando scherzavo troppo si arrabbiava. Queste cose ci hanno fatto crescere tanto. Se non ci siamo lasciati dopo questa quarantena non so quando…”.

Ammirati e personaggi di pregio per aziende in cerca di testimonial, sono ricercatissimi: basti pensare che sono stati tra gli ospiti più attesi sul red carpet del Met Gala 2021.