Roland Garros, l’incubo di Berrettini continua: dopo il ritiro a Roma deve rinunciare anche a Parigi, 4 anni di maledizioni

Matteo Berrettini non giocherà il Roland Garros, l’infortunio che lo ha costretto a dare forfait nel corso del match con Ruud agli Internazionali non dà tregua, al suo posto un lucky loser

Un incubo che continua. Matteo Berrettini deve fare i conti con l’ennesimo infortunio della sua carriera che continua a mettergli di fronte momenti molto complicati da gestire. E ora per lui non ci sarà la possibilità di scendere in campo al Roland Garros per il quarto anno di fila.

La decisione di Matteo

Berrettini non sarà tra i protagonisti del torneo di Parigi. Dopo l’infortunio che lo ha fermato nel corso del match degli Internazionali contro Casper Ruud, il romano è stato costretto a dare forfait anche in occasione del Roland Garros. Un momento da incubo per Matteo che lascia spazio a un lucky loser alla vigilia di un torneo che poteva essere fondamentale per continuare a migliorare la sua classifica in una stagione cruciale per la sua carriera.

L’infortunio a Madrid e il ritiro a Roma

L’inizio dell’incubo è da rintracciare nel torneo di Madrid. Matteo Berrettini anche in Spagna conferma la sua grande affinità con la terra rossa riuscendo ad avanzare nel Masters 1000 fino al match con Jack Draper. Ma la sfortuna è sempre dietro l’angolo e anche in questa circostanza presenta il conto. Dopo aver perso un primo set comunque molto combattuto con il tennista britannico, Matteo è costretto ad alzare bandiera bianca. Il problema agli addominali si fa sentire e il romano vuole essere presente agli Internazionali.

La scelta, almeno per qualche giorno, si conferma giusta perché dopo un’assenza che durava dal 2021 “Martello” si presenta ai nastri di partenza degli Internazionali. E al debutto arriva anche una vittoria convincente contro l’inglese Jacob Fearnley. L’incubo sembra alle spalle e nel match contro Casper Ruud, l’azzurro dà fondo a tutte le energie per riuscire ad alimentare il suo sogno. Ma dopo aver perso il primo set dopo una vera e propria battaglia, cominciano le prime avvisaglie. Il romano si muove male in campo, il servizio è decisamente poco incisivi. E dopo aver perso i primi due game del secondo arriva la decisione del ritiro. Il problema agli addominale si ripresenta.

Maledizione Parigi e i tempi di recupero

Parigi si conferma una maledizione per Matteo Berrettini che da anni non riesce a giocare il torneo francese e per la quarta volta è costretto a dare forfait per un infortunio. Il romano non riesce da troppo tempo a giocare una stagione completa sulla terra rossa, che insieme all’erba, rimane la superficie che gli ha dato le maggiori soddisfazioni in carriera. Ora lo sguardo naturalmente volge in direzione del torneo di Wimbledon. Ma a questo punto non si può dare per scontata la sua partecipazione al torneo inglese. Quello agli addominali è un problema decisamente complicato, da affrontare con calma per eventuali ricadute e solo nelle prossime settimane si capirà se c’è la possibilità di giocare Wimbledon.