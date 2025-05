Il ritorno di Jannik Sinner oscurato dall'irruzione di Maria Braccini a Roma nel post Anna Kalinskaya, l'allusione prima del Roland Garros

La foto postata su Instagram scatena la fantasia e il sogno dei suoi followers che la vorrebbero di nuovo con il numero 1 del ranking mondiale, presto a Parigi

L’intenzione era palese, quando è stata pronunciata questa dichiarazione che sottintende quanto la dimensione privata voglia essere esclusa dai contenuti di una conferenza stampa, di un’intervista, di un colloquio a due. Almeno se di nome fai Jannik e di cognome Sinner. A Roma, durante la conferenza stampa che ha squarciato il silenzio attorno a quella dimensione eterea e sfuggente che lo ha costretto a rimanere fuori dai campi tre mesi, aveva escluso di vivere un rapporto sentimentale.

Eppure colei che era stata intercettata in atteggiamenti teneri lo ha richiamato. E la sua ex fidanzata ha pubblicato una fotografia inequivocabile, proprio in concomitanza con la conclusione degli Internazionali di Roma. Con Maria Braccini l’intreccio è stato (ed è) complicato. Ammissibile, dunque, come una simile condivisione abbia provocato interrogativi, domande, commenti per via dell’inequivocabile sovrapposizione al torneo, alla coincidenza di localizzazione e eventi. Dove c’è Jannik, c’è anche Maria.

Sinner agli Internazionali, irrompe Maria Braccini

Nella serata di lunedì 19 maggio, quando ancora si avverte l’adrenalina per aver assistito a una finale epica per via della consapevolezza che questa sarà la partita per gli anni a venire, Maria Braccini – ex fidanzata per anni di Sinner – pubblica sul suo account Instagram ufficiale un carosello come si definisce di consueto che la ritrae, sorridente e in posa, davanti alla Fontana di Trevi, luogo evocativo per gli stessi organizzatori e gli Internazionali per via del sorteggio del tabellone e la centralità sul piano della comunicazione.

Ebbene, le foto a seguire nulla aggiungono: sono scene con persone care, altre bucoliche, altre ancora descrivono l’amore di Braccini per gli animali testimoniata dalla stessa influencer – che opera ancora tra l‘Italia e Monte-Carlo – ma non vi alcun accenno, neanche di striscio, al numero 1 del ranking mondiale. Il riferimento, come ormai ci ha abituati anche negli anni della loro storia, è indiretto.

La reazione sui social

La scena scatena commenti, quesiti sulla compresenza negli stessi luoghi di Maria e di Sinner il quale non è più seguito dalla stessa Braccini, ma non ha del tutto ancora spezzato il legame (almeno a livello virtuale con persone a lui molto vicine). D’altronde, che senso avrebbe pubblicare queste immagini proprio adesso?

Da quel che sappiamo a breve i campioni partiranno per Parigi, in considerazione dell’imminente Roland Garros che poi è il torneo più prestigioso e importante della storia del tennis sulla terra battuta e che ha visto proprio su quei campi la contrapposizione in una partita eccellente tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Ecco, se Jannik come annunciato partirà per Parigi, nella Capitale avrà incontrato Maria Braccini oltre a Anna Kalinskaya la quale è uscita dagli Internazionali precocemente dopo aver vinto in doppio Madrid? Come si legge tra i commenti, che significato si vuol dare o rivendicare o provocare con quello scatto davanti all’opera più monumentale e legata agli Internazionali?

Sinner e Anna Kalinskaya

L’incrocio pericoloso Sinner-Braccini

Del possibile incontro tra Sinner e Maria Braccini si era vociferato in precedenza. Alle ATP Finals, ad esempio, a Torino quando era stata segnalata la sua presenza all’evento di fine stagione e in una simile circostanza, successiva all’annuncio della separazione de facto da Jannik e l’ufficialità della sua storia, tra alti e bassi, con Anna.

Secondo quanto emerse a suo tempo, i due ex si erano visti durante le Finals di Torino e il loro incontro era stato cordiale ma senza che si potessero aggiungere riferimenti, notizie o qualche altro dettaglio in merito. Una situazione assai simile a quella odierna che potrebbe indurre a ritenere possibile un nuovo incrocio tra i due.

Roland Garros e Parigi nei progetti

Certo è che adesso, tornato a giocare dopo la squalifica di tre mesi decisa da un accordo con la Wada utile a chiudere la vicenda Clostebol, c’è Parigi dietro l’angolo e Maria potrebbe non arrivare in Francia, dopo quanto suscitato da una foto che sta già sostenendo il partito di quanti vorrebbero il ritorno di fiamma. Ora Sinner necessita della concentrazione e della continuità che c’è nell’affermazione: “Non sono in una relazione”.

Se Braccini deciderà, poi, di palesarsi in altri contesti vincolati a eventi tennistici il sospetto e le domande si moltiplicheranno come già avvenuto, peraltro, con l’auspicio che Jannik ceda un po’ della sua verità al suo pubblico. O almeno trovi l’equilibrio necessario al suo ruolo, oggi, da numero 1 del ranking mondiale.