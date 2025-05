Jannik Sinner non concede altro a Anna Kalinskaya agli Internazionali di Roma, azzerata Lara Leito

La conferenza stampa rivela un dettaglio sulla sua relazione con la tennista russa in arrivo a Roma e la nuova presunta compagna modella assai nota

Che cosa riempie, nel codice Sinner, il significato di ciò che si chiude in una relazione è alquanto sintetico. D’altronde nella prima conferenza stampa di Jannik davanti ai media di ogni dove i temi risultano molteplici, complessi e la verità – lo accenna egli stesso con il suo linguaggio diretto – è stratificata e va analizzata in ogni sua componente perché venga definita tale e restituisca un qualche frammento di autenticità di questi mesi, tormentati tra Anna Kalinskaya e Lara Leito, la nuova presunta ragazza frequentata dal numero 1 al mondo.

Poche frasi, che però non celano nulla e che chiudono in un angolo le speranze di un riavvicinamento a Anna Kalinskaya, la quale sarà a Roma, e un consolidamento del rapporto con la modella di origine russa. Nulla è come pare, è quel che sta dicendo Jannik oggi.

Conferenza stampa e sentimento, la verità di Sinner

Sinner si accomoda nella sala che ospita la conferenza stampa al Foro Italico consapevole che una domanda verterà anche sulla sua sfera privata, sulla presunta storia intrapresa con Lara Leito e il rapporto attuale che lo lega a Anna Kalinskaya. Non è stupito, né sorpreso. ma estremamente sintetico.

“Sono rimasto molto sorpreso da alcune foto. Ho notato molta attenzione anche fuori dal campo. Intanto voglio dire che non sono coinvolto in nessun tipo di relazione. Non ho una relazione”. Dunque, non c’è alcun tipo di rapporto con l’ex compagna di Adrien Brody e Olivier Martinez. La foto pubblicata dal magazine Chi, alla vigilia del suo ritorno in campo, non sarebbe dunque lo stato sentimentale di Jannik.

Jannik Sinner e Lara Leito, rumors smentiti

Il magazine Chi, in edicola con un servizio dedicato mercoledì 30 aprile, aveva riferito che cosa è successo tra la modella e Jannik dopo l’allenamento: “Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio”, era stato riferito.

Nulla di confermato da parte di Sinner che ha ribadito, al contrario due concetti chiari: la conclusione della sua storia con la numero 28 al mondo, Anna Kalinskaya, dopo un turbinio emotivo senza pari per lui a livello pubblico. E l’assenza di un sentimento forte, autentico nei riguardi di una nuova fidanzata.

Jannik Sinner in conferenza stampa

Il recupero di Kalinskaya e l’incontro a Roma con l’ex

Agli Internazionali, però, Sinner rivedrà Anna Kalinskaya che giocherà nel singolare dopo la vittoria nel doppio ai Madrid Open. Dopo tanto patire, la difficoltà a ritrovarsi e a giocare il suo gioco migliore, la tennista russa ha segnato un passaggio rilevante nella sua stagione, contrassegnata da alti e bassi e da un inesorabile declino nella classifica mondiale interrotto, solo di recente, dal rientro nella Top 30.

La classifica ha esplicitato il senso della sua volontà di riprendersi e la lenta ripresa passa anche da Roma che impone incroci pericolosi, percorsi arditi nel senso che non mancherà occasione per rivedersi. E salutarsi in modo cordiale, anche dopo questa conferenza in cui Jannik ha di fatto confermato il lungo addio a lei e a quel rapporto criticato da troppi.

Anna Kalinskaya a Dubai

Anna appartiene ormai al passato, per quanto recente e avrebbe lasciato spazio e cuore a Lara Leito, personaggio pubblico, mediatico e assai abituato a differenza di Jannik a gestire anche le pressioni rispetto pure alla stessa Kalinskaya che, per quanto nota, ha vissuto i riflettori da sportiva.

Agli Internazionali incrocio pericoloso

E se Anna Kalinskaya volesse interrompere il silenzio su questa storia che pure Sinner ha già chiuso, e in modo inequivocabile, in questa conferenza? Nella splendente Roma, dunque, c’è stata già l’occasione di aprire un capitolo sull’inesplorata vita sentimentale del numero 1 del ranking che mai aveva consentito l’accesso così diretto alla sua sfera privata.

La foto di Monte-Carlo ha la sua valenza, ha cambiato prospettiva e ha indotto Jannik a contemplare anche la gestione di certi aspetti che non aveva mai voluto trattare. E’ lo stesso Sinner a ribadirlo, ad ammetterlo e a condividere una componente della sua esistenza che comunque protegge, con una qualità e una consapevolezza diversa.