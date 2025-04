Chi è Lara Leito, cosa sappiamo davvero della nuova presunta fidanzata di Jannik Sinner, modella con studi a Berkeley

Le informazioni della nuova compagna del numero 1 del ranking, nonostante la celebrità, sono esigue ma c'è un dato: si incontreranno tutti a Roma, anche Anna Kalinskaya

Chi è Lara Leito va ricostruito nel corso di una lunga permanenza, a differenza di Jannik Sinner, negli archivi on line e off line che la menzionano sia in qualità di modella sia in virtù delle sue precedenti relazioni che le hanno conferito una notorietà addirittura maggiore rispetto a quella attuale.

L’anticipazione esplosa dopo la rivelazione di un incontro, un bacio galeotto addirittura tra il numero 1 del tennis mondiale e la presunta nuova compagna, dopo l’addio straziante alla tennista Anna Kalinskaya, non ha la medesima copertura di quando era nota per i legami con due attori di prestigio e calibro internazionale.

Jannik Sinner e Lara Leito, rumors sulla nuova coppia

Il magazine Chi, in edicola con il servizio da oggi mercoledì 30 aprile, ha riferito che cosa è successo tra la modella e Jannik dopo l’allenamento: “Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, l’allenatore di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio”, si legge.

Un turbinio di interrogativi, domande e dubbi – legittimi – sul tempismo dell’emergere di un simile rumors dopo quanto avvenuto con Anna Kalinskaya, la quale sta risalendo la classifica WTA lentamente ma con costanza e che non rinuncerà a Roma affrontando anche l’ex con magari la sua nuova compagna e il turbinio di domande che ne deriveranno.

Lara Leito, modella di origine russa con laurea a Berkeley

Personalità pubblica nota da tempo immemore, di certo un decennio, Lara Leito è una modella russa che vanta una carriera di rilievo per via della sua collaborazione con Vogue Russia e L’Officiel e che trascorre, ormai, larga parte del suo quotidiano nel Principato di Monaco dove ha avuto modo di intrecciare conoscenze e relazioni importanti che l’hanno introdotta nel jet-set di Monaco. Presenza quasi fissa anche al Festival di Cannes, non sono affatto rare le fotografie degli archivi fotografici che la ritraggono sul red carpet, accompagnata e non.

Fonte: Getty Images

Lara Leito sul red carpet al Festival di Cannes 2024

La relazione con il premio Oscar Brody

Nel passato di questa indossatrice 31enne, nata in Russia ma come lei stessa ha voluto evidenziare anche con studi nella prestigiosa Università di Berkeley negli Stati Uniti come lei stessa cita nella sua bio, figura una relazione importante con il due volte premio Oscar Adrien Brody con il quale avrebbe mantenuto un rapporto molto intenso dal 2013.

Si conobbero, appunto, al Festival di Cannes, e la loro relazione sarebbe durata circa sei anni. Il loro rapporto avrebbe permesso alla giovane modella di guadagnare una visibilità internazionale seppur fosse già stata legata, in precedenza, a un altro personaggio pubblico assai noto.

La storia con Olivier Martinez

Prima dell’attore de Il pianista, Lara Leito ha avuto una storia importante con l’attore francese Olivier Martinez (ex marito, poi, di Halle Berry, dalla quale ha avuto un figlio) che la porta a fissare il punto fisso in Costa Azzurra e poi a Monte-Carlo dove avrebbe conosciuto Sinner, attuale numero 1 del ranking di ritorno nel circuito agli Internazionali di Roma dopo la squalifica e l’accordo con la Wada raggiunto per il caso Clostebol e del quale ha parlato anche nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata al Tg1.

Di lei sappiamo, come riporta la stessa modella classe 1993, che lavora come modella nutre – pare – una passione per l’arte e la pittura, in particolare. Nonostante la sua celebrità planetaria, scaturita anche dalle sue precedenti relazioni sentimentali, Lara ha un profilo Instagram seguito da oltre 340mila follower che si presenta come accade di consueto come una sorta di proiezione degli eventi belli, mondani e lavorativi con l’aggiunta dei viaggi intrapresi. La sua agenzia è la View Managment con sede in Spagna.

Fonte: ANSA

Nessun link con Anna Kalinskaya

Nessun link, a quanto pare, con la connazionale Anna Kalinskaya (che non segue su Instagram a differenza di Jannik) con la quale Sinner ha avuto una storia nell’arco del 2024 e che è stata ufficialmente confermata da entrambi, siglata proprio dal bacio post vittoria agli Us Open.

Un sigillo che pare non abbia evitato la crisi di novembre, da cui la decisione di allontanarsi sebbene non vi sia stato alcun comunicato o dichiarazione ufficiale in merito. Chissà se a Roma si incontreranno e se Lara si presenterà, come a Monte-Carlo, per seguire Jannik dal vivo a sancire e ribadire quel concetto che sembrerebbe suggerire la foto scattata nel Principato.