Juventus: Fagioli snobba Motta nella lettera d’addio, ringraziati Pirlo e Allegri

Il centrocampista ceduto alla Fiorentina saluta il mondo bianconero senza citare esplicitamente il tecnico italo-brasiliano. E Oppini polemizza: “Non riconosco più questo club”

Nicolò Fagioli s’è congedato dalla Juventus con una lettera d’addio pubblicata su Instagram: nel testo ci sono i ringraziamenti espliciti a tanti ex compagni di squadra, agli allenatori delle stagioni scorse Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, ma non a Thiago Motta.

Juventus, la lettera d’addio di Fagioli

Nicolò Fagioli arrivò alla Juventus quando aveva 14 anni, la lascia prossimo ai 24, con lo status di giovane centrocampista tra i più interessanti del panorama della serie A: lo attende la Fiorentina, a cui i bianconeri l’hanno ceduto in prestito con obbligo di riscatto a circa 16 milioni di euro.

Logico, dunque, che Fagioli abbia voluto salutare la Juve con una lettera aperta, dedicata non solo ai tifosi ma a tutte le persone che il giocatore, nativo di Piacenza, ha incontrato nel corso della sua carriera in bianconero.

Fagioli, la storia alla Juventus in un video pubblicato su Instagram

“È sempre difficile andare via da un posto in cui ti sei sempre sentito a casa, dove hai trovato compagni e persone che sono diventati amici durante questo lungo periodo”, scrive Fagioli accompagnando un video pubblicato su Instagram che ripercorre tutto il suo cammino alla Juventus e in cui compaiono tanti personaggi che hanno scritto la storia recente dei bianconeri.

“Sono stati 11 anni fantastici. Sono stati 11 anni di pura passione e puro amore. Sono volati! Ho avuto la fortuna di potermi allenare e giocare con giocatori che hanno fatto la storia del calcio e di questa società come Cristiano Ronaldo, Buffon, Chiellini, Dybala, Bonucci, Di Maria, Marchisio, Barzagli, Danilo, Alex Sandro, Juan (Cuadrado ndr), Tek (Szczesny, ndr) e scusate se ne dimentico qualcuno”, continua Fagioli.

Fagioli ringrazia Pirlo e Allegri, snobbato Thiago Motta

Proseguendo nei suoi ringraziamenti, però, Fagioli sceglie di non citare Thiago Motta, il suo ultimo allenatore alla Juventus: l’italo-brasiliano riceve un grazie generico, quello che il centrocampista rivolge ai vari allenatori avuti fin dal settore giovanile. Fagioli, invece, sceglie di dire apertamente grazie ad altri due tecnici avuti in prima squadra. “Voglio ringraziare tutti gli allenatori che mi hanno allenato da quando ero ragazzino fino adesso – continua il centrocampista – . In particolare mister Pirlo che mi fece esordire e mister Allegri che mi diede l’opportunità di consacrarmi con questa maglia”.

Juventus, le parole di Fagioli ai tifosi

Poi Fagioli passa oltre, ringraziando i dirigenti e tutti coloro che lavorano per la Juventus e ricordando il momento non facile legato alla ludopatia, prima di arrivare ai tifosi e concludere col motto preferito dell’ex presidente Andrea Agnelli. “Infine voglio ringraziare di cuore tutti i tifosi Juventini – conclude il centrocampista – . Mi hanno sempre supportato anche quando, come sapete, non ho passato momenti belli. Sono eternamente grato a loro. E come mi ha sempre detto il presidente Andrea Agnelli… Fino alla fine”.

Oppini attacca la Juventus per la cessione di Fagioli

Intanto tra tifosi e addetti ai lavori il malcontento per la cessione di Fagioli alla Fiorentina cresce. Tra i più critici Francesco Oppini, che su X ha apertamente criticato la scelta di lasciar andare il centrocampista. “L’ennesima mossa di una società che non riconosco più: regalato”, il tweet del giornalista.

Ma pochi giorni fa un altro giornalista di fede bianconera come Luca Momblano aveva dato un’altra lettura della cessione di Fagioli: l’addio del centrocampista sarebbe servito alla Juventus per avere un’opzione sull’acquisto del difensore viola Pietro Comuzzo nel prossimo mercato estivo.