Diretta live calciomercato 25 giugno 2025, la Juve prova il sorpasso per Sancho, Inter su Rovella, Simeone lascia Napoli

Mateo Retegui è l’attaccante dell’anno, inutile girarci attorno ed è ambito da Juventus, Milan e anche altri club europei che hanno intravisto un giocatore maturo ma ancora con molti anni davanti. L’Atalanta è una bottega cara e non cederà il giocatore a poco: solo maxi offerte per lui con 28 reti all’attivo delle quali 25 in campionato e 3 in Champions League. In Nazionale 6 gol totali. Valore di mercato? Circa 50 milioni, valore quasi raddoppiato nel giro di un anno se consideriamo il costo per la Dea per portarlo a Bergamo di 22 milioni più 3 di bonus e contratto quadriennale.