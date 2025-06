Napoli, Musah dopo De Bruyne: Manna accontenta Conte e fa storcere il naso ai tifosi

Il d.s. vicino a chiudere l’affare col Milan per il centrocampista che però non piace ai supporter partenopei

I muscoli di Yunus Musah dopo la classe di Kevin De Bruyne: questo il piano del d.s. del Napoli Giovanni Manna, pronto a chiudere la trattativa-lampo col Milan per il centrocampista statunitense, espressa richiesta di mercato di Antonio Conte. I tifosi azzurri, però, nutrono parecchi dubbi sull’operazione.

Napoli, domani il giorno di De Bruyne

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Kevin De Bruyne sbarcherà domani a Napoli per effettuare le visite mediche col suo nuovo club: risolte anche le ultime formalità riguardanti i diritti d’immagine, per il fuoriclasse belga è pronto un contratto biennale con opzione per un terzo anno, con 11 milioni di euro di bonus alla firma. De Bruyne guadagnerà 6 milioni di euro il primo anno, 5 nella seconda e nell’eventuale terza stagione in azzurro.

Musah il prossimo colpo di Manna

Dopo la classe di De Bruyne, però, il Napoli è pronto ad assicurarsi anche i muscoli e la corsa di Yunus Musah, centrocampista del Milan che Antonio Conte ha espressamente richiesto a Manna. Il d.s. del Napoli è volato a Milano per chiudere la trattativa con i rossoneri sulla base di 20-25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, reduce da una stagione altalenante ma su cui Conte è pronto a scommettere.

Nel Napoli Musah sarà l’alternativa alle mezz’ali, prendendo di fatto il posto di Philip Billing che Manna non ha riscattato, ma potrebbe essere utilizzato anche sulla fascia destra, come alternativa a Matteo Politano in caso di passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2.

Musah, i dubbi dei tifosi

L’operazione Musah, però, ha suscitato tutt’altre emozioni nei tifosi del Napoli rispetto a quella per De Bruyne. Sono molti a ritenere l’acquisto dello statunitense un errore, nonostante per lui garantisca Conte, l’uomo del quarto scudetto. “Musah non sa neanche cosa sia il gioco del calcio. Che acquisto è?” protesta McFr su X. “Questo sarebbe il grande mercato promesso a Conte e che lo ha convinto a rimanere?”, si chiede Alessio. “Musah? dove è la telecamera di ‘Scherzi a parte’?”, ironizza Felice. “Mai visto uno più milanista di Antonio Conte…” aggiunge Andrea, mantenendo lo stesso tono. ”ADL ha detto a Conte ‘Puntiamo al cielo’, e stanno andando a prendere uno che ogni tiro lo spara oltre il quarto anello, al cielo appunto. Chapeau”, il commento di Eren. “Non bastava Okafor, ora pure Musah. Se questi non sono favori per poi prendere Leao non capisco”, scrive Tore.