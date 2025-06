Napoli-De Bruyne, spunta la data delle visite. De Laurentiis scatenato nonostante Osimhen: Gutierrez e Beukema vicini

Gli azzurri setacciano il mercato alla ricerca di rinforzi. Dopo aver praticamente chiuso per il belga è pronto a fare sul serio per Gutierrez e Beukema, oltre a Musah che piace tanto a Conte

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Ogni promessa è debito. Aurelio De Laurentiis si sta dando da fare per rispettare il patto con Antonio Conte. Il Napoli è tra le società più attive di tutte in sede di mercato. Kevin De Bruyne è ormai realtà, con la data delle visite mediche già stabilita. Ma non finisce qui: se Osimhen è un problema che va risolto più prima che poi, i partenopei non si limitano negli arrivi avvicinandosi a passi da gigante a Gutierrez e Beukema.

De Bruyne pronto alle visite mediche

Napoli campione d’Italia e davanti a tutte le altre ai nastri di partenza. L’accoppiata De Laurentiis-Conte ci crede eccome. Anche per questo si è concessa un regalo come Kevin De Bruyne, non proprio il prototipo di giocatore da associare alla proprietà del club campano. Ma i tempi cambiano e i fuoriclasse servono, anche a 34 anni. Così il campione belga è pronto anche alle visite mediche che ratificano un accordo blindato: verranno svolte entro la fine di questa settimana con ufficialità ormai imminente.

Gutierrez, una freccia per Conte

Ma non finisce qui. Perché dopo Marianucci e De Bruyne il Napoli ha già individuato il terzo tassello da inserire in organico. Si tratta di Miguel Gutierrez del Girona, laterale mancino accostato pure alla Juventus. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, l’operazione è molto vicina alla chiusura. Il Napoli si sarebbe spinto fino a 30 milioni di euro, avvicinandosi dunque alla clausola rescissoria di 35 milioni.

Accordo Napoli-Beukema: manca il sì del Bologna

Poi c’è anche il discorso di Sam Beukema in ballo. Il Bologna non vorrebbe privarsi del difensore che però ha idee diverse da quelle dei rossoblù. Pubblicamente il 26enne olandese ha confessato di sentirsi pronto ad una nuova esperienza nel tentativo di crescere ulteriormente. Qualcuno malizia che abbia già un accordo col Napoli per un quinquennale a 3 milioni annui. Ci sarebbe solo da convincere i felsinei: compito non banale ma alla portata di un De Laurentiis sempre più Conte oriented.

A quel punto non resterebbe che concentrarsi sulla situazione di Victor Osimhen. L’Arabia non è più d’attualità per l’attaccante nigeriano. Il suo futuro, ad ogni modo, non sarà all’ombra del Vesuvio. Ma questo non è più un limite per il Napoli che guarda sempre più in alto.

Anche Musah piace al Napoli

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe seriamente interessato anche a Yunus Musah del Milan. La richiesta verrebbe direttamente da Conte, che lo considera un profilo con caratteristiche che si sposerebbe alla perfezione con il suo piano tattico. In più lo statunitense non è certo un incedibile della rosa dei rossoneri, che hanno anche bisogno di fare cassa per finanziare il proprio mercato, motivo per cui l’operazione potrebbe anche chiudersi in tempi brevi per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.