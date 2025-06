Calciomercato: il Milan su Xakha, Juventus su Dodo, Beukema verso Napoli

Dopo il terremoto sulle panchine di serie A, che non è ancora finito, comincia a entrare nel vivo la campagna acquisti e cessioni dei giocatori

Dopo una settimana di colpi di scena legati alle panchine di serie A (da Chivu all’Inter a Gasperini alla Roma passando per Sarri alla Lazio e Juric all’Atalanta) inizia ad entrare nel vivo anche il mercato dei giocatori. Questi tutti i movimenti del giorno.

Il Milan rifà il centrocampo

Dopo il colpo Modric, Tare cerca altra esperienza per la mediana del Milan e starebbe valutando Granit Xhaka del Bayern Leverkusen. Lo svizzero classe 1992 non è l’unico obiettivo per il centrocampo: i nomi di Ricci e Rovella rimangono d’attualità.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Beukema verso Napoli

Con l’affare De Bruyne che potrebbe essere ufficiale a metà settimana, il ds Manna si concentra anche sulla difesa: il primo nome per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri è Sam Beukema del Bologna. Il Napoli avrebbe mosso i primi passi per strappare l’olandese ai rossoblu. Ma non è l’unico centrale seguito: nella lista di Conte ci sarebbero anche Federico Gatti della Juve e Giorgio Scalvini dell’Atalanta.

Il Parma è ancora alla ricerca di un allenatore dopo il passaggio di Chivu all’Inter. I primi contattati sono stati Daniele De Rossi e il grande ex Alberto Gilardino (seguito anche dalla Cremonese). Il tecnico romano ha ricevuto dei consensi e dei feedback per il suo carisma e la forte voglia di riscatto.

La Juventus cambia le fasce

Juventus attiva in questi giorni, potendo contare anche sulla finestra aggiuntiva riservata a chi partecipa al Mondiale per club. Il primo nome sul taccuino di Comolli è quello di Miguel Gutierrez, 24enne giocatore finito nel mirino anche del Napoli, reduce da un’ottima stagione con il Girona. Nelle ultime tre annate ha collezionato 112 partite, sei reti e ben 19 assist. Per la fascia destra l’idea che si fa largo in questo momento è quella del brasiliano della Fiorentina Dodo. Il costo del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 20 e 25 milioni di euro.

Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno brasiliano classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Olympique Marseille. Lo comunica il club nerazzurro in una nota. Il Genoa è a un passo dal chiudere l’acquisto di Jeremy Toljan, che arriverà in rossoblu a parametro zero dopo l’esperienza con la maglia del Sassuolo.

Doppio obiettivo per il Bologna: offerta da 6,5 milioni e il 20% della rivendita per l’argentino Roman Vega, 21 anni, laterale sinistro dell’Argentinos juniors. Per Ruben Van Bommel, figlio di Mark capitano dell’Olanda ed ex Milan, prepara l’offerta.