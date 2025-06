Osimhen vicino: Inzaghi fa shopping in Europa con i soldi dell’Al-Hilal, tutti i big nel mirino

L'ex tecnico nerazzurro ha tentato anche uno scippo all'Inter ma può consolarsi: la punta nigeriana verso il sì e tanti milioni sul piatto da spendere

Da Milano è passato per ‘traditore’ dopo 4 anni d’amore, ma adesso poco importa. L’addio sottobanco di Simone Inzaghi, il tentativo (fallito) di portare con sé via dall’Inter anche 3 top player e il pesante ko nella finale di Champions hanno reso ancor più amaro il finale di stagione dei nerazzurri, dopo lo scudetto perso contro il Napoli. Intanto, però, per Inzaghi è iniziata una nuova vita: alla guida dell’Al Hilal, il tecnico si prepara in pochi giorni alla rifondazione totale del club saudita in vista del Mondiale per Club e della prossima stagione. Da Osimhen ad altri big di Serie A e d’Europa: si allunga la lista dei desideri di Simone Inzaghi.

Al Hilal: mercato senza limiti per Inzaghi

L’approdo dell’ex tecnico nerazzurro rappresenta il primo tassello del nuovo progetto che inizia dalla rifondazione sul calciomercato. Inzaghi, intanto, ha già allenato alcuni dei top player presenti in rosa, come Milinković-Savić, e ha chiesto di rinforzare ulteriormente l’organico. Tra i suoi desideri, anche un terzino sinistro e un altro attaccante di livello. Il fondo sovrano PIF, che finanzia il club, è pronto a esaudire le sue richieste senza badare a spese e la dirigenza del club di Riyadh ha concesso carta bianca a Simone Inzaghi (che percepirà un contratto da 90 milioni di euro in tre anni).

L’ obiettivo è allestire una squadra altamente competitiva per il Mondiale per Club: il debutto sarà contro il Real Madrid il 18 giugno. Oltre ad Osimhen, il club saudita segue con insistenza anche Theo Hernandez, Çalhanoğlu ed Éderson.

Osimhen-Al Hilal: trattativa vicina alla chiusura

Intanto, la corsa dell’Al Hilal per assicurarsi Victor Osimhen si fa sempre più concreta. Dopo un’offerta da 70 milioni di euro al Napoli, il club saudita sembra disposto ad aggiungere altri 5 milioni per raggiungere i 75 milioni chiesti da De Laurentiis, irremovibile su questo punto. L’operazione potrebbe concludersi già nelle prossime 48 ore.

Galatasaray in agguato, ma Osimhen preferisce l’Arabia

Nonostante il Galatasaray abbia messo sul piatto un ingaggio annuo da 16 milioni per convincere Osimhen a restare in Turchia, la proposta dell’Al Hilal sembra aver fatto breccia sul nigeriano. I sauditi hanno offerto un contratto quadriennale da 35 milioni a stagione più bonus. L’attaccante, tornato protagonista in prestito con il club turco vincendo Super Lig e Coppa nazionale, pare quindi orientato verso l’offerta saudita.

Tentativi (falliti) di portare via giocatori dell’Inter

I segnali di rottura tra l’Inter e Inzaghi erano evidenti ancor prima della Finale di Champions League. Tra incontri segreti con emissari arabi e un contratto già pronto dall’Al Hilal, Inzaghi aveva anche sondato alcuni suoi fedelissimi: Bastoni, Barella e Acerbi. I tre nerazzurri hanno però declinato la proposta di seguirlo in Arabia.