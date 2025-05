Milan, Reijnders, Theo e Leao ai saluti? L’ultima beffa per i tifosi, gli indizi social

Dopo l'ultima giornata a far discutere sono le panchine eccellenti, gli indizi social post gara di due rossoneri e una cessione a sorpresa di un big

Milan, game over per Theo, Leao… e Reijnders? Il Diavolo rossonero ha chiuso la stagione con una vittoria per 2-0 sul Monza ma, nell’inferno della contestazione dell’ultima gara in casa a San Siro, le scelte di formazioni e le facce tristi sono prevalse in un’atmosfera già a dir poco compromessa. Dopo una stagione da montagne russe dei rossoneri, i due fuoriclasse Theo Hernandez e Rafael Leao, infatti, sono rimasti in panchina per tutti i 90 minuti e sarebbero prossimi ad essere ceduti. Ma, a far preoccupare ancor di più i tifosi, è stata la faccia sconsolata di Tijjani Reijnders (nel pre-partita) e una sua storia su Instagram (post gara) che alimenta ulteriormente i sospetti di un imminente addio.

Theo e Leao, esclusioni che fanno rumore

La mancata presenza in campo dei due oramai ‘ex’ pilastri rossoneri ha immediatamente riacceso le voci di mercato per il Milan. Se, da una parte, Leao (che ha tolto Milan dalla sua bio) continua a essere corteggiato da formazioni di Premier League e Bundesliga, dall’altra Theo Hernandez è seguito con attenzione dalla Juventus e da diverse big del calcio continentale.

L’assenza dei due, nell’ultima uscita stagionale a San Siro, ha assunto a tutti gli effetti l’aspetto di un addio non celebrato né dalla società né dai tifosi.

Un addio senza applausi?

In molti si aspettavano che l’ultima giornata di campionato fosse l’occasione per salutare comunque due protagonisti degli ultimi anni rossoneri. Invece, il loro ruolo da semplici ‘spettatori’ in panchina si è rivelato un congedo silenzioso, senza l’emozione di un’ultima giocata o di un applauso dal campo.

I tifosi, intanto, si sfogano sul web: “Le vedove di Theo e Leao non le capisco. Ok grandi campioni, ma a che serve averli per passeggiare in campo? Ormai sono famosi per i capelli ossigenati e per le canzoncine inascoltabili.” E ancora: “Giusto estrometterli dall’ultima partita, dopo che loro hanno rotto il gruppo e ci hanno distrutto una stagione per piagnistei ingiustificati e ancora incompresi”.

Ed infine: “Dopo che hanno abbandonato Fonseca, e hanno causato non pochi problemi al Milan, giusto farli fuori duramente nell’ultima partita di campionato senza neanche un grazie. Via Leao e Theo subito!”

Estate bollente per il Milan

Con la stagione ormai alle spalle, il focus si sposta sulla sessione estiva di calciomercato, che si preannuncia particolarmente intensa per il club di via Aldo Rossi. Le situazioni di Theo Hernandez e Rafael Leao saranno tra le più monitorate.

Il Milan potrebbe dover affrontare una vera e propria rivoluzione, e il destino dei suoi due gioielli rappresenta il primo nodo da sciogliere ma, un ulteriore caso di mercato preoccupa non poco i tifosi del Milan: la possibile cessione di Tijjani Reijnders, protagonista di un addio malinconico nell’ultima di San Siro.

I tifosi preoccupati per il mercato

Il centrocampista olandese, Tijjani Reijnders, è prossimo all’addio al Milan, il sì al City sarebbe a un passo. Il giocatore ha postato anche un mappamondo in una delle sue stories, segnale di un possibile addio. I tifosi sono scatenati sul web: “L’olandese è corteggiato da diversi club europei, come riferito, ma i rossoneri a detta dell’AD non hanno bisogno di vendere per ripianare. Ed il centrocampista a Milano si trova bene. Furlani sa che solo trattenendo i migliori si può costruire una base solida per il futuro”.

C’è poi chi scrive: “Il nano Furlani che ieri “blocca” la cessione di Reijnders.. ma sapete quale sarà la narrazione? Che il Milan non ha bisogno di vendere e che qui è prevalsa la volontà del giocatore. La solita narrazione accomodante”.

E ancora: “Comunque ieri, nel pre partita mentre davano il premio a Reijnders come miglior centrocampista della Serie A, ho notato qualcosa Mentre i tifosi rossoneri gli dedicavano un coro, lui aveva una faccia triste anziché essere felice, una faccia dispiaciuta Non aggiungo altro….”

E infine c’è chi nota l’indizio social: “Leao ha rimosso Milan dalla bio di Instagram. Reijnders ha messo un mappamondo nelle stories dopo il saluto a San Siro. Quando Furlani dice che non c’è necessità di vendere, è per non DEPREZZARE i giocatori. Il gruppo di lavoro ha distrutto il futuro del nostro Milan. Presto i Theo, i Maignan, i Pulisic…”

