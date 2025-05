Napoli, Conte ha già alzato l’asticella sul mercato: stoppato l’affare David, vuol strappare Gyokeres alla Juventus

Il d.s. Manna ha in mano il centravanti canadese, ma l’allenatore vuole di più: l’obiettivo è il bomber svedese dello Sporting, finito nel mirino dei bianconeri

Il secondo sì di Antonio Conte al Napoli costerà parecchio in termini di investimenti sul mercato ad Aurelio De Laurentiis, il tecnico ha già alzato l’asticella chiedendo al d.s. Giovanni Manna di stoppare l’operazione per l’ingaggio di Jonathan David, ormai ai dettagli, e di puntare più in alto, a Viktor Gyokeres. Il suo acquisto sarebbe un ennesimo sgarro alla Juventus, anch’essa sulle tracce dello svedese.

Napoli, Conte stoppa l’operazione David

“Asseconderò il mister in ogni sua richiesta”: con queste parole Aurelio De Laurentiis ha convinto Antonio Conte a restare al Napoli, impegnandosi al tempo stesso ad una campagna acquisti di alto profilo. E il tecnico, a quanto pare, ha già approfittato della promessa del suo presidente, alzando ulteriormente l’asticella degli obiettivi di mercato. In particolare, Conte ha chiesto a Giovanni Manna di mettere in pausa la trattativa per l’ingaggio a parametro zero di Jonathan David, centravanti canadese che il d.s. ha in pugno grazie alla proposta di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Conte, infatti, vuole di più.

Conte ha chiesto Gyokeres

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, quel “di più” conduce dritto al nome di Viktor Gyokeres, il bomber dello Sporting Lisbona inseguito da mezza Europa: in pole position sullo svedese c’è l’Arsenal, che già un anno fa fece un timido tentativo per acquistarlo, senza successo. Ma dietro i londinesi c’è anche la Juventus, che dopo aver capito di non poter superare tutti gli ostacoli per l’ingaggio di Victor Osimhen – in primis l’opposizione di De Laurentiis, ancora proprietario del cartellino del nigeriano – ha iniziato a seguire con attenzione Gyokeres.

Mercato: la differenza tra David e Gyokeres

Ma il Napoli può davvero arrivare a Gyokeres? L’operazione sarebbe a dir poco complicata e presenterebbe una differenza enorme sul piano economico rispetto a quella per David. A Gyokeres il Napoli dovrebbe garantire almeno un ingaggio pari a quello proposto al canadese, che però arriverebbe a parametro zero: lo svedese, invece, aveva un anno fa una valutazione di 100 milioni di euro, abbassata poi dallo Sporting attorno ai 70-80 milioni dopo che nessun club europeo si è fatto avanti nello scorso calciomercato.

Insomma il Napoli dovrebbe investire una cifra pari a tutti gli introiti derivati dalla cessione di Osimhen – ancora non definita, tra l’altro – per poter sperare di prendere Gyokeres. Uno scenario improbabile, ma pochi giorni fa era improbabile anche che Kevin De Bruyne potesse valutare un trasferimento in azzurro…